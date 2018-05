Motril homenajea a los presos evadidos del fuerte de Carchuna

Motril acogerá el próximo fin de semana un homenaje a los prisioneros republicanos del fuerte de Carchuna (ubicado en el municipio granadino) y a sus familiares, al cumplirse ochenta años de la operación llevada a cabo para liberar a los 308 hombres que se encontraban recluidos en el penal, en su mayor parte asturianos y muchos de ellos procedentes de las cuencas mineras. Los actos, que se celebrarán los días 26 y 27 de mayo, incluirán charlas, la proyección de un documental, actuaciones musicales, una ruta senderista que recrea el itinerario de la fuga de los 308 presos y un acto político con la presencia de responsables de IU y Podemos de Asturias y Andalucía.

El programa de actos fue presentado ayer en Langreo, con la presencia del secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa; del responsable del área de Memoria Histórica de la formación, Rubén Norniella; y de familiares de los prisioneros y de las tropas que participaron en la liberación. Entre ellos estaban Rosa Fernández, hija del langreano Gerardo Menéndez (que participó en el ataque de distracción), y Dorita y Félix Muriel, hijos de Adolfo Muriel, también langreano y uno de los tenientes que participaron en la primera y reducida fuga y después se incorporaron al comando que participó en la liberación de todos los reclusos.

"Mi padre hablaba de ello no como una grandeza, no poniéndose de héroe ni colgándose ninguna medalla, sino como algo anecdótico; a pesar de que, por lo que me contó, él fue el promotor de la operación", indicó Dorita Muriel.

Ripa, que hizo un llamamiento para tratar de localizar a los familiares que quieran sumarse al homenaje, indicó que el episodio de Carchuna es "una de las historias más olvidadas" de la Guerra Civil. "Con este homenaje tendemos puentes entre Asturies y Andalucía por la memoria", añadió.