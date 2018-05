El Coro Infantil de la Fundación Princesa actúa mañana en Mieres

El Coro Infantil de la Fundación Princesa de Asturias ofrecerá mañana, domingo, a las 12 de la mañana, un concierto junto al Corín de la Escuela de Música del Mieres en la Casa de la Cultura mierense. Ambas formaciones interpretarán un programa basado en canciones africanas, música pop y grandes temas de musicales como "Singing in the rain" de "Cantando bajo la lluvia" o "Circle of life" de "El Rey León".

El coro de la Fundación Princesa está dirigido en la actualidad por Natalia Ruisánchez, y es una formación integrada por niños con una temprana inclinación y afición por la música coral, a quienes se ofrece la oportunidad no solo de recibir las clases de técnica y perfeccionamiento necesarias, sino también de iniciarse en el manejo de partituras y de realizar sus primeras actuaciones en público.

Entre otros eventos, desde su presentación en octubre de 1991, el Coro Infantil ha ofrecido numerosos conciertos en las principales ciudades asturianas. En el año 2001 debutó junto con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias con la obra de J.S. Bach "La Pasión según San Mateo", que volvió a interpretar en marzo de 2009, bajo la dirección del maestro Maximiano Valdés. En el año 2003 viajó a Madrid para actuar en el Palacio Real de El Pardo, en un concierto presidido por el Rey Felipe VI.

Mientras, el corín de la Escuela de Música de Mieres es el mejor representante de una permanente evolución y madurez en el trabajo semanal de la voz y las partituras. Comenzó su actividad en el año 2000 contando con veinte niños y partituras a dos y tres voces, renovándose cada año en integrantes y dificultades musicales, hasta alcanzar hoy día los cuarenta miembros entre 8 y 13 años.