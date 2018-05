La oposición exige una variante en Villamorey y reparar ya la carretera de Soto de Agues

Todas las formaciones con excepción de la que se sitúa al frente del Gobierno regional, el PSOE, aprobaron ayer, en la Junta General del Principado, instar al Ejecutivo a que construya una variante en Villamorey y repare de forma "inmediata" el firme, las cunetas y los baches de la carretera que une Rioseco y Soto de Agues (SC-2) mientras se modifica el proyecto. Los diputados socialistas votaron en contra de estas reclamaciones aunque el Gobierno regional está dispuesto a realizar varias modificaciones en el diseño de la vía de acceso a la Ruta del Alba.

La reducción del límite de velocidad, de 90 kilómetros por hora a 70, salvo en ciertos tramos, en los que se situará por debajo, es una de las variaciones que se incorporarán tras la reunión mantenida por representantes del grupo parlamentario de IU con el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, aseguró el concejal de la coalición en Sobrescobio, Alejandro Alonso. Además, se reducirá el volumen de expropiaciones ya que no se recurrirá a los tres metros a la derecha y tres a la izquierda de la carretera, "ya que al tratarse de una zona de uso agropecuario se puede aplicar esa excepcionalidad". La calzada "tendrá seis metros y una pequeña cuneta", dijo el edil. También "se pintarán líneas discontinuas para acceder a todas las fincas", apuntó.

En la Junta, la proposición no de ley presentada por Foro salió adelante tras incorporar una enmienda transaccional, respaldada por todos los partidos de la oposición. Inicialmente, a la iniciativa se habían presentado ocho enmiendas por parte de Podemos (cuatro), IU (dos), PP y Ciudadanos. El grupo proponente, Foro, exigió al Gobierno regional que "modifiquen su criterio actual por prudencia, sensatez y eficiencia en los recursos públicos". Consideran necesario que la Consejería de Infraestructuras "repare de forma inmediata los socavones y el firme", indicó el diputado Pedro Leal. El Ejecutivo autonómico "lo puede ejecutar ya porque dispone de 178.000 euros del crédito extraordinario". Carmen Pérez García de la Mata, parlamentaria del PP, pidió "sentido común" para rectificar el proyecto y "que no se engañe a los vecinos". "El proyecto es oscuro y fue aprobado en periodo electoral", añadió.

El rediseño de la vía tiene que lograr, defendió el diputado de Podemos Daniel Ripa, "una carretera con menos impacto, menos riesgo para las personas, limitando las expropiaciones" y con una senda paralela a la calzada, entre otras peticiones. Acusó además al Gobierno regional de "no reunirse con los vecinos e intentar dialogar". Desde IU, Ovidio Zapico, defendió la necesidad de construir la circunvalación de Villamorey. Si no fuese necesario ejecutarla, reclamó que no se ampliase la carretera a su paso por el núcleo y "que sólo se reasfaltase para no producir trastornos a los vecinos". Diana Sánchez, diputada de Ciudadanos, destacó que "urge una solución inmediata al mal estado de la carretera y un cambio de trazado en Villamorey". La parlamentaria socialista Dolores Álvarez Campillo destacó que el proyecto "cumple escrupulosamente con la Ley de Carreteras, que es la que marca cómo se tiene que reformar la vía". Hizo especial hincapié en que el diseño fue aprobado en 2015 en el Ayuntamiento de Sobrescobio por unanimidad, con los votos del PSOE, IU y PP. Respecto a la variante de Villamorey afirmó que el estudio elaborado reflejó que "aumentaría el coste un 50% y tendría una importante afección medioambiental".