El PSOE pide ligar la norma sobre el cierre de las térmicas a la reserva de carbón

El eurodiputado asturiano del PSOE Jonás Fernández, instó ayer en Langreo al Gobierno de Mariano Rajoy a vincular el nuevo marco legal para regular el cierre de las térmicas con la puesta en marcha de una reserva estratégica de carbón. Fernández respondía así al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que el pasado jueves volvió a reclamar en Infiesto el apoyo de los partidos de la oposición a una norma que podría evitar la clausura de la térmica de Lada, entre otras instalaciones. El PSOE "está dispuesto a estudiar nuevos instrumentos" legales, replicó ayer Fernández, "pero tienen que incorporar la capacidad directa del Ejecutivo para definir el mix energético y establecer una reserva estratégica del carbón. Esto es algo a lo que el Gobierno del PP se está negando y, por lo tanto, lo que plantean puede ser sólo una estrategia de distracción".

El eurodiputado socialista estuvo en Langreo para participar en una reunión con dirigentes del SOMA y representantes de la plantilla de la térmica de Lada. Fernández mostró su "apoyo firme a los trabajadores" y aseguró que "una empresa privada no puede ni debe disponer el mix energético de un país ni del conjunto de la Unión. Iberdrola no puede cerrar una central térmica cuando considera oportuno; tiene que haber un interés público a la hora de definir el mix". A su juicio, "hay que estudiar todas las vías posibles para evitar el cierre de esta central que provee de empleo a las Cuencas, pero que también provee de energía competitiva a Asturias".

En respuesta a las declaraciones del ministro, Jonás Fernández argumentó que "la capacidad para evitar el cierre de Lada es la que el Gobierno quiera tener". Y añadió: "El Ejecutivo tiene instrumentos legales para definir el mix energético, que además está encuadrado con el plan energético del conjunto del país. Y por lo tanto el Gobierno puede y debe hacerlo. Otra cosa es que quiera eludir su responsabilidad y es lo que no podemos permitirle. El europarlamentario remarcó que "una empresa no puede abrir o cerrar una central por motivos exclusivamente de su interés. Ese interés particular es entendible, pero tiene que hacer detrás un interés público, del que el Gobierno es garante".

También aludió Fernández de forma expresa a las quejas de Nadal sobre las reticencias del PSOE nacional y de Ciudadanos ante el cambio legal para regular el cierre de térmicas. El PP lamentó haber tenido que optar por un decreto (en fase de tramitación) al no conseguir el respaldo de la oposición para impulsar una ley. "La posición de los socialistas asturianos es conocida", contestó ayer Fernández: "Creemos que hay instrumentos suficientes en el actual marco legislativo y si el gobierno plantea ampliar esos instrumentos tiene que hacerlo de manera leal con los intereses de Asturias, incluyendo también la necesidad de considerar el carbón como una reserva estratégica".

Para el europarlamentario, "si de lo que se trata es de garantizar la capacidad del Gobierno para definir el mix energético en España, para tener esa capacidad necesitamos contar con una reserva estratégica del carbón e instrumentos para decidir cuáles son las centrales que tienen que operar en el conjunto del país. El Gobierno tiene que actuar de manera responsable defendiendo en la UE y en el Consejo los intereses de España, algo que no está haciendo con el carbón, que a final de año se enfrenta al fin de las ayudas y a su devolución".