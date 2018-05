El Coro Infantil de la Fundación Princesa y el Corín de Mieres, a escena

La Casa de Cultura de Mieres acoge hoy al mediodía, y con entrada libre, un concierto del Coro Infantil de la Fundación Princesa de Asturias junto al Corín de la Escuela de Música de Mieres. Ambas formaciones interpretarán un programa basado en canciones africanas, música pop y grandes temas de musicales como "Singing in the rain" de "Cantando bajo la lluvia" o "Circle of life" de "El Rey León".

La entrada será gratuita hasta que se complete el aforo, y es una oportunidad única de ver a dos formaciones que son el futuro de la canción en el Principado de Asturias.