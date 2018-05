Fomento deniega a Morcín la instalación de un punto limpio en la zona de Peñamiel

El Ayuntamiento de Morcín aspira a instalar un punto limpio en el concejo para poder depositar enseres viejos. Sin embargo, no será tarea fácil. Y es que a falta de una parcela municipal donde poder dar cabida a esta instalación, el gobierno local de IU ha preguntado a Confederación Hidrográfica del Cantábrico y al Ministerio de Fomento la posibilidad de habilitarlo en una parcela en la zona de Peñamiel, propiedad de Carreteras. Y mientras el organismo ambiental no ponía problemas, el ministerial negaba la mayor. El Alcalde no cejará en su empeño, y ya trabaja para buscar soluciones que permitan a Morcín contar con un punto limpio.

El regidor Mino García explicó el proceso que ha seguido hasta ahora. "Lo que hice fue enviar escritos tanto a la Confederación como al Ministerio de Fomento para ver las posibilidades de instalar el punto limpio, ya que comenzar un expediente administrativo para pedir una cesión de terrenos y luego no poder hacer nada era ilógico", señaló. La primera contestación fue positiva. "Confederación no vio ningún problema", explicó. Sin embargo, el Ministerio de Fomento tiró por tierra, de momento, las aspiraciones de Morcín. "Nos contestaron que la parcela no reunía las condiciones, aunque tampoco nos especificaron una razón", confesó el regidor.

En este sentido, Mino García indicó que "vamos a analizar con los técnicos cuales son las posibles causas y tratar de que Fomento de marcha atrás en su negativa, porque con los pocos espacios que tenemos sería muy importante poder ubicar ahí un punto limpio". La zona que Morcín quiere usar se encuentra en el cruce de Peñamiel, entre la N-630 y la carretera que da acceso a Riosa. Un cruce en el que precisamente el actual regidor, Mino García, fue atropellado hace unos meses cuando circulaba en bicicleta. "Vamos a ver si conseguimos encontrar una salida, ya que este es un entorno ideal al encontrarse el punto entre los dos concejos", indicó el alcalde.