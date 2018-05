IU pide la dimisión del regidor de Sobrescobio por "mentir" sobre la carretera de Soto

Alejandro Alonso, edil de IU en Sobrescobio, exigió ayer la dimisión del alcalde, Marcelino Martínez, por "mentir a los vecinos" sobre el proyecto de reforma de la carretera de Rioseco-Soto de Agues.

IU había esgrimido el pasado viernes que, tras una reunión entre el consejero Fernando Lastra y el diputado de la coalición de izquierdas Ovidio Zapico, se acordó introducir modificaciones como rebajar la velocidad máxima y reducir el volumen de expropiaciones. Sin embargo, el alcalde negó que esos cambios fueran auspiciados por IU. Negó que la reunión se produjera y aludió a meras conversaciones informales. También acusó a la coalición de izquierdas de tratar de ponerse "méritos" cuando en realidad trató de dilatar el proyecto.

Alonso replicó ayer que "hay cosas que no se pueden permitir a un político y una de ellas es mentir". Y añadió: "El alcalde de Sobrescobio ha metido a los vecinos y no puede seguir ni un minuto más siendo su representantes. Por eso pedimos su dimisión, algo que no habíamos solicitado en los últimos siete años ni a él ni a ninguno de los concejales del gobierno local". El edil de IU indicó, además, que al día siguiente de la reunión llamó al Alcalde para comunicarle su resultado. "No puedo decir que fuera una conversación porque ni siquiera me dejó hablar", argumentó.

Ovidio Zapico, diputado regional de la coalición de izquierdas, indicó que "el pasado lunes me iba a reunir con el director general de Infraestructuras y fue él quien me llevó ante el Consejero porque también quería estar presente. Tengo a Lastra y a Pertierra por personas serias y yo también los soy". Zapico aseguró que, como militante de Sobrescobio, avala la petición de dimisión de Marcelino Martínez como alcalde, al tiempo que lanzó un mensaje al PSOE regional. "La nueva FSA no puede permitir que los alcaldes socialistas mientan impunemente".