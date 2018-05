Mieres aplaude a las voces infantiles del coro de la Fundación Princesa

El Coro Infantil de la Fundación Princesa de Asturias llenó ayer junto al Corín de la Escuela de Música de Mieres el Auditorio "Teodoro Cuesta". El concierto, que comenzaba al mediodía, congregó a decenas de personas, que quisieron acompañar a las formaciones en un concierto que un altísimo nivel musical, demostrado por unos jóvenes talentos que serán el futuro del canto coral en la región.

El programa que interpretaron estuvo basado en canciones africanas, música pop y grandes temas de musicales como "Singing in the rain" de "Cantando bajo la lluvia" o "Circle of life" de "El Rey León".