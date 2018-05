El "argayón" de Anzó, que aísla Caso, quedará reabierto en la primera quincena de junio

La retirada del "argayón" que aisló durante semanas el concejo de Caso, y que para poder ser salvado sigue obligando a utilizar un paso alternativo en la zona de Anzó (Sobrescobio), ha entrado ya en su "recta final". Así lo expresó ayer el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, que ayer estuvo en el concejo coyán visitando las obras. Se mostró prudente en cuanto a poner plazos de finalización a los trabajos, pero la apertura del Corredor del Nalón en Anzó podría producirse a lo largo de la primera quincena del mes de junio. Eso sí, todo depende de cómo se encuentre el firme una vez se hayan retirado los miles de toneladas de rocas que lo tapan.

Lastra estuvo en la zona del "argayón" junto con el alcalde de Caso, Miguel Fernández, y el de Sobrescobio, Marcelino Martínez. El Consejero subrayó el compromiso de "ambos alcaldes" con la ejecución de la obra, en la que sigue colocándose la malla de seguridad al mismo tiempo que se retiran escombros y piedras.

El consejero de Infraestructuras también se refirió a la polémica sobre el proyecto de la carretera de Rioseco a Soto de Agues, y que ha llevado incluso a IU a pedir la dimisión del alcalde coyán por "mentir a los vecinos". Fernando Lastra aseguró que Martínez "no miente", y que se van a tener en cuenta las propuestas realizadas "desde el equipo de gobierno de Sobrescobio". Según Lastra, hacer un replanteamiento casi completo del proyecto supondría "no hacer nada, aplazarlo varios años".

Una de las novedades que se va a acometer, y que no estaba recogida en el proyecto, es la senda peatonal paralela a la carretera, en la margen derecha. El regidor coyán apuntó que en este caso no sería la Consejería de Infraestructuras la encargada de llevar a cabo la obra, sino Cadasa (Consorcio de Abastecimiento de Agua), dentro de las actuaciones que periódicamente realiza como compensación a los concejos de Sobrescobio y Caso por los pantanos de Rioseco y Tanes. Martínez aseguró que "queda claro que nadie mintió, siempre hemos hablado en palabras de la Consejería". El Alcalde apuntó que "no quisimos sacar a la luz, hasta que fuese firme, las peticiones que realizamos al proyecto", como "fue eliminar parte de las rayas continuas y evitar todas las expropiaciones posibles". "Bienvenido sea", añadió Martínez, "que IU quiera subirse al carro de las mejoras que se van a a hacer y en las que se estaba trabajando. Yo no pido la dimisión a nadie, pero que se lo piensen ellos". "Nosotros no andamos insultando a nadie por ahí, a mí me han insultado en redes sociales, solo trabajamos con tranquilidad", concluyó el regidor sobre la polémica.