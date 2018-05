El plan para salvar el urogallo: mejorar la cría en cautividad y eliminar predadores

Todos quieren salvar al urogallo cantábrico, pero nadie parece saber exactamente cómo poder hacerlo con seguridad. Son múltiples los factores que afectan a esta subespecie, desde la pérdida de su hábitat, al aumento de las temperaturas a nivel global que cambia y reduce la flora de la que se alimenta, la mayor actividad humana, las enfermedades, la depredación... En las jornadas "El urogallo cantábrico: La gestión de una especie en situación crítica", celebrada ayer en Rioseco, en el parque natural de Redes, se informó a expertos universitarios, investigadores y conservacionistas de las que van a ser las primeras líneas de actuación para hacer un "último esfuerzo" para salvar al ave. Impulsadas por el Ministerio de Medio Ambiente, de momento se está haciendo un "censo genético" para conocer con más exactitud dónde sigue habitando el urogallo; se evalúan cambios en el sistema de reproducción en cautividad, que hasta ahora ha sido "un fracaso" y se pondrán en marcha unos polémicos -al menos en los debates de ayer- controles de depredadores.

El urogallo cantábrico está "en situación crítica", a punto de extinguirse, y tiene ya la máxima protección posible en España. Ha pasado a ser, en materia de fauna, una prioridad para el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Luis Mariano González, técnico del Ministerio, fue el encargado de coordinar las jornadas, que inauguraron el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, y el alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez. En el preámbulo Lastra ya fue claro y subrayó que el urogallo está en "situación crítica", y que el trabajo de 6 años del denominado Proyecto Life, éste "no obtuvo resultados. "Hay que hacer otro intento, estamos implicados", aseveró.

Eva López, del servicio de Vigilancia y Biodiversidad del Principado fue la encargada de presentar cómo es el censo de se ha realizado esta primavera en Asturias y Castilla y León -en Cantabria y Galicia ya no quedan urogallos-, que se reforzará con una nueva actuación en verano. Después se conocerán los resultados globales, pero de momento, lo recabado en Asturias no invita al optimismo. La recogida de materiales -excrementos, plumas- para hacer el censo genético sólo tuvo resultados positivos en la zona occidental de la región, en la del parque natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. No hay rastro de urogallos en Las Ubiñas, Redes, Ponga o Picos de Europa.

Respecto a la cría en cautividad, un "fracaso" según la mayor parte de los asistentes, se prevén hacer "cambios" en su modelo, unas modificaciones en las que podrían seguirse el ejemplo polaco que ahora "se están evaluando", según expuso Luis Mariano González.

La parte más polémica de las medidas que se van a tomar ya de inmediato para intentar salvar a la especie es la de los "controles de predadores", que de forma "experimental" ya se han iniciado (si bien no se especificó dónde). El representante del Ministerio subrayó que esta decisión se ha tomado en base a "publicaciones científicas con resultados concluyentes", algo en lo que no estaban muy de acuerdo varios de los expertos asistentes, como José Ramón Obeso o Rolando Rodríguez. María Morán puso énfasis en la "conectividad del hábitat", Manuel Antonio González en su preservación.