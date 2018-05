Los sindicatos preparan movilizaciones y exigen un plan para impulsar las Cuencas

Falta de iniciativas industriales, alta tasa de paro y de destrucción del empleo, unos precios de la vivienda demasiado altos, terrenos ociosos en manos de empresas que no hacen nada con ellos, el final de la minería en diciembre de este año, el envejecimiento de la población... Estos son algunos de los problemas "esenciales" que golpean a las comarcas mineras y que "parece que no importan" en las administraciones regional y nacional. Para ser escuchados, promover una gran manifestación y exigir un "plan de desarrollo" para las Cuencas se han agrupado las uniones comarcales de UGT y CC OO del Nalón y del Caudal, que ayer se reunieron en La Felguera. "No necesitamos más edificios vacíos como el del campus de Mieres. Se necesitan políticas efectivas, realidades y solidaridad territorial", expusieron los sindicatos.

En el encuentro estuvieron Esther Barbón, de CC OO del Nalón; Sergio Álvarez, de UGT del Caudal; Sergio Vicente, de CC OO del Caudal y Ángel García, de UGT del Nalón. Lo primero que harán las centrales es reunirse con todos los alcaldes de los concejos de las Cuencas, para transmitirles su intención de promover protestas y de intentar promover un plan de desarrollo "coordinado", huyendo de localismos, para la comarca. Los sindicatos, tal y como relató Barbón, también hablarán con los grupos políticos, a nivel local y regional, así como con "las asociaciones y los colectivos sociales". Una vez recabados los apoyos, se impulsará una "gran movilización", que tendrá como objetivo "reivindicar un futuro para las comarcas mineras, y futuro que parece que ahora no hay".

Ángel García subrayó que "no estamos hablando solo de empleo, que también. Es una reivindicación muy amplia, social, de estructura de las dos comarcas. Desde la demografía, la natalidad, el paro, la actividad industrial, el uso de los terrenos ociosos, la movilidad... Es un conjunto de factores, y en todos vamos por detrás". La recuperación económica "en la que en teoría Asturias está a la cabeza" de España, "no ha llegado a las Cuencas. Llegaría a otros lugares, pero no aquí", subrayó Barbón.

"Necesitamos soluciones y la situación en ambos valles es similar. Necesitamos un plan de actuación, al menos uno para cada valle, y coordinar esfuerzos", indicaron los sindicatos, que expusieron que las distintas soluciones a algunos problemas "se pueden dar desde el ámbito municipal, pero principalmente desde el regional y el estatal", explicó Sergio Álvarez. Su homólogo en CC OO del Caudal, Sergio Vicente, subrayó que "estamos viendo como baja el paro, pero porque la gente se va, no porque se esté generando empleo. Hay que implicar a todas las administraciones, a los vecinos, a las asociaciones, para poder lograr que aquel lema de 'unas Cuencas para vivir y trabajar' sea real".

Algunos de los problemas que afrontan las comarcas mineras, además de la ausencia de un mercado de trabajo estable al "perderse más empleos de los que se crean", es el precio de la vivienda y de los alquileres, "que no desmerecen de los de las ciudades de como Oviedo y Gijón". También la presión fiscal, sobre todo en cuestiones "como el IBI" es comparable al de estas ciudades, lo que provoca que "ante la duda, los jóvenes dejen las Cuencas, porque no les trae cuenta vivir aquí", expusieron los sindicatos. "Debe planificarse con cuidado y con vistas a dotar de un futuro a estas comarcas, que tanto han dado a la región, y que ahora están prácticamente marginadas", concluyeron.