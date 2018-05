Estudiantes de FP que saltan a escena

El Centro de FP de Imagen y Sonido de Langreo levanta cada año el telón del curso con unos estudiantes del primer curso de Realización que sólo se han acercado al mundo del teatro como meros espectadores. Ese mismo telón se cierra meses después con unos alumnos que ya cuentan con amplios conocimientos de las artes escénicas y que son capaces de escribir, montar, dirigir y protagonizar sus propias representaciones teatrales. Este año la cosecha ha dado dos frutos notables: "El argumento no cae del cielo" e "Isaac". Las dos piezas fueron estrenadas ayer en una sesión doble en el teatro de La Felguera.

Rebeca Montoto tiene 18 años y es de Gijón. Ha escrito y dirigido "Isaac", la historia de un chico con síndrome de Asperger que sufre en su casa el ambiente asfixiante de un "padre homófobo y muy opresor", explica la autora del texto. En un momento dado de la representación, el protagonista se enfrenta a una importante decisión en la que recibe el consejo del propio público. "Siempre me gustó el tema de interactuar con el espectador y la cuarta pared", dice Montoto.

El único contacto previo de esta joven con el teatro había sido como espectadora. "Me interesa más todo el tema de cine y series, pero la verdad es que también me ha empezado a llamar la atención el teatro", apunta la joven estudiante gijonesa, que también interpreta uno de los papeles protagonistas: "Estamos en una época complicada debido a los exámenes y son unos personajes con bastante texto para memorizar. Como yo ya me sabía el texto me quedé con uno de los papeles. Hay gente que ha colaborado muchísimo y es de agradecer".

La autora del texto de la otra obra estrenada ayer, "El argumento no cae del cielo", también es estudiante de primer curso de Realización. Su nombre es Celia González, tiene 21 años y es vecina de Candás. "Antes no había escrito ningún texto literario ni había hecho nada de teatro, pero lo cierto esa que los profesores que llevan la asignatura le ponen mucha pasión y eso hace que también a ti empiece a picarte el gusanillo".

En su caso hizo de la necesidad virtud para elegir el hilo conductor: "No se me ocurría nada así que me centré precisamente en eso, en tratar el tema de los complicado que es a veces encontrar un argumento. También se habla un poco de la falta de originalidad que hay en muchos textos; parece que cuando no hay ideas siempre se acaba haciendo un 'remake' de una obra anterior, sobre todo en el cine".

Juana Casillas y Aurora Comba son las profesoras que coordinan la actividad. "Cuando lo planteas al inicio de curso te miran como si estuvieses loca porque vienen pensando en hacer películas, pero después ya se implican e incluso quieren hacer gira", afirma Comba.