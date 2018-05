María E. Prendes: "Las sentencias no pueden dictarse bajo presión"

La tertulia felguerina "Encuentros" cerró sus actividades del primer semestre con la organización de una charla-coloquio que bajo el título "Cógido Penal y mujeres", tuvo lugar en la Casa de Encuentros de las Mujeres de La Felguera. En la mesa, invitadas de excepción: la fiscal delegada de violencia de género, María Eugenia Prendes; Elena Ocejo, presidenta de Abogadas para la Igualdad; y Mariti Pereira, directora del Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual. El acto contó con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA.

Prendes destacó que, si bien un 55 por ciento de los jueces de nuestro país son mujeres, tan solo hay 11 féminas entre los 77 miembros que componen el Tribunal Supremo, "algo que ocurre también en el Tribunal Constitucional". "Ese detalle tiene importancia, porque la jurisprudencia que dictan esos Tribunales también es inspiradora del Derecho", aseveró y añadió: "por mucho que tengamos leyes, reglamentos o estatutos, si los poderes públicos no actúan para que sean efectivos, poco se puede hacer". "Los Tribunales no estamos apartados de la realidad y tal vez tengamos que salir de nuestros palacios de justicia para que haya menos palacios y más justicia, pero también es cierto que las sentencias no pueden dictarse bajo presión ni se puede opinar de ciertas cosas sin tener conocimientos técnicos de Derecho", subrayó. La fiscal mostró su convicción de que "si la sociedad quiere cambiar, tiene que manifestarse, las críticas son imprescindibles, pero sin dejarse llevar por lo primero que se dice en un medio o una red social"

Elena Ocejo dijo que "las leyes no son neutras y esto se nota mucho más en los delitos sexuales". Así, respecto a la sentencia de la "manada", explicó que "ante los mismos hechos probados, las interpretaciones son distintas, porque el derecho no es una ciencia exacta y quienes imparten justicia tienen su propia ideología y prejuicios".

Mariti Pereira se mostró partidaria, no solo de la revisión de la ley integral contra la Violencia de Género, "que no funciona como debería y además excluye a muchas de las víctimas" sino también de la ley del Menor. Pereira destacó que "las mujeres seguimos estando desprotegidas y es necesario darnos un apoyo real y fehaciente" y reivindicó que los agresores "cumplan las condenas que merecen".