El PSOE acusa al Gobierno del PP de arrojar el territorio a la "emergencia social"

El PSOE no sólo ha decidido secundar el llamamiento a la movilización lanzado por los sindicatos, sino que ayer asumió un papel protagonista que supera en mucho el de mero acompañante. Los dirigentes socialistas de las Cuencas acotaron el argumentario que debe definir el espíritu de la protesta. El alcalde de San Martín del Rey Aurelio y secretario de Política Económica de la FSA, Enrique Fernández, ejerció de portavoz y remarcó que el territorio se encuentra en una de situación de "emergencia social". Señaló como único responsable de esta realidad al Gobierno central del PP: "Han desarrollado un proceso desordenado y caótico de la minería, sin inversiones alternativas".

La Casa del Pueblo de Mieres acogió ayer una reunión en la que participaron alcaldes socialistas, portavoces y secretarios generales de las diez agrupaciones del Nalón y del Caudal. Estuvo presente el secretario de Política Municipal de la FSA, Iván Fernández. Lo mollar del encuentro es que los socialistas de las Cuencas estarán junto a CC OO y UGT si finalmente, como ya han anunciado, afrontan movilizaciones para reclamar un plan de impulso social y económico en las Cuencas. "Entendemos la llamada que se han hecho desde las centrales sindicales a la movilización porque hay razones de sobra y compartimos ese llamamiento", subrayó Enrique Fernández. Así, el PSOE considera necesario reclamar "soluciones inmediatas", con medidas e inversiones "concretas" desde "este mismo momento".

Los socialistas consideraron ayer innecesario entrar en detalles concretos sobre las cifras que arrojan los indicadores socioeconómicos locales. Se limitaron a reseñar que "no aguantan comparación alguna con los balances nacional o regional". Señalaron al PP como el principal responsable y reivindicaron la capacidad de los actuales dirigentes socialistas para gestionar nuevos proyectos: "Somos muchos los dirigentes socialistas que ocupamos cargos de responsabilidad y de gestión y que no hemos visto ni un euro de los fondos mineros. Nada se nos puede reprochar", señaló Fernández. Así, pidió al Gobierno central que no repita viejos discursos. El responsable de Política Económica de la FSA puntualizó que su partido no va a "enredarse" en el debate sobre el "despilfarro" de fondos porque es "una excusa para no invertir en estas comarcas".

El PSOE dejó ayer claro que no quieren que el debate sobre las inversiones en las Cuencas vuelva al pasado y se centre en los proyectos fallidos o la lenta gestión de los convenios que luego suprimió de un plumazo el PP en 2011. "Queremos gestionar el presente y el futuro, no el pasado", indicó Fernández. Así, los socialistas pidieron ayer al PP que deje de poner "excusas" y asuma el cumplimiento de los acuerdos comprometidos y de los que en su momento se desentendió.

Enrique Fernández incidió ayer una y otra vez en que no hay otra responsabilidad de la situación actual "que no sea la del Gobierno central". Puntualizó en este sentido que es "responsabilidad única y exclusiva del PP" que se haya producido un proceso de cierre "acelerado, desordenado y caótico" del sector minero, que no haya "una planificación energética que permitiera evitar decisiones unilaterales como la de Iberdrola sobre la central térmica de Lada o la falta de inversión para proyectos singulares e importantes en las comarcas mineras". Fernández también apuntó que para los dirigentes locales del PSOE es igualmente "responsabilidad exclusiva del PP" que no se hayan cumplido los acuerdos sobre la aportación de fondos las comarcas del Caudal y del Nalón en los últimos años y criticó las políticas de recortes en pensiones y en dependencia que ha emprendido el PP. A su juicio estas políticas son "especialmente perniciosas en estas comarcas donde hay un porcentaje elevado de población envejecida".