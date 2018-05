Un siglo de dedicación sanitaria

En la radio de fondo se escucha la noticia del lanzamiento del transbordador espacial Challenger. Es el año 1983, y un joven sonriente entra en el hospital. Le sudan un poco las manos, más ilusión que nervios, cuando recoge su bata: doctor José Antonio Llavona, se lee en la tarjeta que prende al bolsillo.

Pasará un tiempo hasta que el doctor se cruce por el pasillo con una joven auxiliar de enfermería que derrocha ilusión con cada paso de sus zuecos. Es el año 1988, Rosa Pereira acaba de presentarse a sus compañeros del hospital.

Uno de ellos es Remigio Argüelles, celador del Álvarez-Buylla desde los 21 años. Tiene alma de sanitario, no podría ser otra cosa: disfruta cada mañana saludando a los enfermos. Pero le cuesta mucho ser espectador de los mayores dolores humanos. Como el día que tuvo que llevar en brazos, a la morgue, a un niño pequeño que murió en el incendio de su casa. "No sé si lo podré soportar", piensa ese joven, apoyado contra los azulejos fríos.

Sí pudo. Pudieron todos. José Antonio Llavona, Rosa Pereira y Remigio Argüelles son tres de los 42 trabajadores del área sanitaria VII que recibieron ayer un homenaje, en el salón de actos del hospital comarcal, por su jubilación. Sólo ellos, suman 110 años dedicados a la sanidad pública. Más de 40.000 días dedicando su tiempo a la salud de los demás. "Es el mejor trabajo, nunca podría haberme dedicado a otra cosa", afirma Remigio Argüelles. A pesar de las lágrimas cuando recuerda aquel día en la morgue, a pesar de todas las horas y de esa carga que siempre llevó con el dolor ajeno: "Hay que ponerse en el lugar del enfermo para entenderlo, sólo con que lo comprendas ya le alivias un poco", señala. La empatía, bendito don y maldito pesar para un trabajador de la sanidad. "Vi muchas cosas, sobre todo antes. Cuando las carreteras estaban tan mal nos encontrábamos con cuadros descorazonadores", rememora.

Todo ha cambiado mucho desde que ellos llegaron. Dice el doctor radiólogo José Antonio Llavona, que la mejor noticia del paso de los años han sido los avances tecnológicos. Un desarrollo que le obligó a "aprender mucho, siendo ya un especialista". Pero si por algo echa de menos aquellos años de recursos limitados, es por la camaradería entre compañeros: "Creo que se ha perdido mucho el contacto con los compañeros y con los pacientes, tenemos que recuperarlo".

Coincide con Remigio Argüelles. Empezó a trabajar en el HUCA en 1973, sólo dos años después se trasladó a Mieres. "Lo primero que me llamó la atención es que aquí éramos una gran familia". También Rosa Argüelles, que se jubila por enfermedad y no por edad, recuerda con cariño cómo la recibieron sus compañeros: "Estuve en muchos servicios, vi de todo, pero siempre trabajé muy a gusto".

Hacía mucho que ya no sentían nervios por entrar al hospital, pero ayer volvió a encogérseles el estómago. "Me acuerdo de cuando llegué, del primer día, de toda la ilusión. Siempre que conozco a un chaval que se quiere dedicar a la sanidad, le digo que tendrá un trabajo muy noble", destaca Argüelles. No sin antes avisar de que la vocación es requisito "sine qua non". José Antonio Llavona mira al público del salón de actos: "Es un honor este homenaje, un verdadero honor". Sus años de médico le dieron mucho, y un bonito secreto que él ya se dejaba en el tintero. Durante su primer año como doctor conoció a una joven que estudiaba en la escuela de enfermería de Mieres. Se llama Margarita Juez, es su mujer, y ayer también era una de las homenajeadas.