"Aviador Dro" convierte el auditorio de Mieres en una nave espacial electrónica

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres se convirtió ayer en una nave espacial tripulada por "Biovac N", "Arco Iris", "ATAT", "Genocyber" y "CTA 102", o lo que es lo mismo "El Aviador Dro y sus obreros especializados". El grupo de música electrónica, que va camino de cumplir cuarenta años sobre el escenario, no defraudó a sus fans y ofreció un amplio repertorio donde no se olvidaron los temas de su primera época como "La chica de plexiglás" o "Selector de frecuencias", pero tampoco los más nuevos, entre los que se encontraban "Yo ciborg" y "Candidato futurista", dando cuenta de que a pesar del tiempo, aún siguen estando más de actualidad que nunca.

Así lo afirmaba Servando Carballar, alias "Biovac N", que lleva en "Aviador Dro" desde su fundación en 1979: "La vigencia de nuestros temas es la misma, no hemos tenido que cambiar mucho el mensaje y la verdad que es satisfactorio para nosotros". Y eso que, como explicó el músico, "la política de nuestros gobernantes es más restrictiva de lo que fue en algún momento de los años 80, ahora hay cosas que no se pueden decir aunque a nosotros nunca nos ha preocupado demasiado". Su lema es que "la ciencia y la tecnología pueden ser revolucionarias", un mensaje que cuando comenzaron en 1979 "casi no se comprendía, pero ahora con los hacker o los movimientos ciudadanos, no sólo es que se empiece a entender sino es que se comparte". El grupo, donde también se encuentran Marta Cervera, Ismael Contreras, Mario Gil y Alejandro Sacristán, tiene una apretada agenda durante el presente año pero tiene puestas las miras en su cuarenta aniversario. Para entonces esperan tener un disco con nuevos temas y un libro.

El concierto de "Aviador Dro" se enmarcó en la programación del Festival Independiente Asturiano Sobre Comunidad Cultural "Fiasco", que continuará hoy con la charla "Vis a vis" entre Manolo Abad y Servando Caballar a las 13 horas en el Rodapié. Ya por la tarde, a partir de las 20 horas, llegarán los monólogos científicos con "Big Van Ciencia" en el auditorio Teodoro Cuesta. La entrada de este último espectáculo costará dos euros.