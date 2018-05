CC OO exige medidas a Hunosa para mantener los empleos tras el cierre de los pozos

"Hunosa puede continuar con la actividad extractiva más allá de 2019 porque tiene unas características especiales que no tienen otras empresas mineras". Con esta afirmación, el secretario general de CC OO de Industria en Asturias, Damián Manzano, reclamó ayer en Mieres a la hullera que arroje algo de luz a seis meses de que se cumpla la decisión europea por la que todos los pozos mineros que necesiten ayudas para subsistir tengan que echar el cierre. Y es que, como apuntó, "no sabemos qué ha hecho para mantener la actividad extractiva ni para diversificar su actividad". Manzano participó en una asamblea de afiliados que congregó a unas 280 personas en la Casa de Cultura de Mieres.

El máximo responsable del sindicato en el Principado dio cuenta de que, a finales de año, la hullera contará todavía con un millar de empleados de la matriz y alrededor de cuatrocientos de las contratas cuyo futuro es más que incierto. "Hunosa y la SEPI tienen que poner iniciativas encima de la mesa", resaltó, y explicar "qué van a hacer con estos trabajadores después de diciembre, cuando tengan que devolver las ayudas o generar actividades de diversificación". En opinión de Manzano, "se puede continuar con la actividad extractiva más allá de 2019, porque en el campo normativo actual nadie nos ha dicho lo contrario, así que vamos a defenderlo porque nos jugamos los puestos de trabajo".

Aunque su prioridad es mantener las labores extractivas, desde el sindicato no rechazaban ayer alternativas, siempre y cuando se mantengan los empleos. "Queremos un futuro claro para el empleo actual, o manteniendo los pozos abiertos o con actividades de diversificación". Un planteamiento que también compartió Rubén García, secretario general de la sección sindical de CC OO en Hunosa, quien destacó que "estamos en el momento de la negociación, porque queremos sumar, pero ante una situación de incertidumbre, no descartamos acabar con movilizaciones y presión". Eso sí, aseguró que "no podemos sentarnos hasta que haya un nuevo plan del carbón".