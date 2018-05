Langreo reclama al Adif dos modificaciones en la superestructura del soterramiento

El Ayuntamiento de Langreo solicitará al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) dos modificaciones en su proyecto para la instalación de las vías, la catenaria y la señalización en el tramo en el que se ejecutaron las obras de soterramiento de la antigua línea de Feve. Tras analizar detenidamente el proyecto remitido por el organismo dependiente del Ministerio de Fomento, los servicios técnicos municipales han detectado dos "puntos conflictivos" y han propuesto soluciones que "no cercenen el desarrollo urbanístico y cumplan la normativa".

Los cambios solicitados afectarían a la zona en la que se ubica el paso a nivel de Lláscares y en las proximidades de la nave de Metalsa, en Valnalón. Este informe será estudiado por la corporación municipal en la comisión de Urbanismo antes de enviar la contestación al Adif, que ya ha abierto el periodo de información pública sobre los terrenos afectados por los trabajos de la segunda fase del soterramiento. Este bloque de obras, que impulsará el organismo ferroviario, permitirá que los trenes puedan circular por el túnel construido en Langreo, abandonando la superficie, en la línea Gijón-Laviana. El Alcalde, Jesús Sánchez, aseguró recientemente, tras recibir el proyecto, que pretenden remitir la respuesta al Adif lo antes posible, para que las obras se puedan poner en marcha con celeridad. El Adif ha aprobado uno de los dos proyectos, el correspondiente a la instalación de las vías, la catenaria y la señalización y hará lo mismo en breve con el documento centrado en la seguridad y las telecomunicaciones. El presupuesto total, sumando los dos proyectos, es de 20,5 millones de euros.

Los técnicos municipales reclaman actuaciones en la zona en la que se ubica el paso a nivel de Lláscares. El proyecto del Adif no plantea eliminarlo, aludiendo a que "será suprimido próximamente por el Principado de Asturias con los fondos mineros". Esta iniciativa, que incluía la construcción de una glorieta de acceso en las cercanías del pozo Candín y un vial que uniese el área industrial de La Moral con el polígono de Valnalón no fue finalmente desarrollado. Aunque figuraba dentro de las obras que se pretendían impulsar con cargo a los fondos mineros, la anulación de éstos por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, hizo que no fuese iniciada.

Dado que no se desarrolló ese proyecto no se puedan rebajar la vías, como estaba previsto, dado que se generaría un desnivel entre la carretera actual y las vías que impediría el tráfico rodado, sostiene el informe municipal. Los cambios que pide en esta zona se centran en ajustar el gálibo de la catenaria al mínimo permitido para permitir que se pueda ejecutar posteriormente una glorieta elevada para eliminar el paso a nivel. El documento destaca que la obligación de actuar en la supresión de los pasos a nivel como el de Lláscares es de Adif.

La otra modificación afecta al acceso de servicios a la boca del túnel desde la parcela de Metalsa, a la que se expropia una parcela para construir el vial. Dado que esos terrenos están calificados como urbano industrial y está prevista una unidad de ejecución se propone buscar otra opción.