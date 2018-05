Palacio Valdés abre rutas en Laviana

El centro de interpretación de Armando Palacio Valdés, en Entralgo (Laviana), ha reforzado estos últimos meses sus trabajos y líneas de actuación gracias a la colaboración con la Universidad de Oviedo. Tres alumnos del centro docente, dos de ellos estudiantes de Lengua Española y sus Literaturas (la antigua Filología Española) y otra de Historia del Arte han estado desarrollando diversos proyectos para ayudar a impulsar la actividad del centro y crear nuevas rutas literarias y artísticas en el concejo de Laviana.

Aleida Alonso tiene 23 años, es natural de Laviana y estudiante de Lengua Española. En su caso, estuvo llevando a cabo la catalogación de los libros, artículos y documentos que se encontraban sin catalogar en la biblioteca de la casa natal del autor. "Inés (García, la concejala de Cultura) me dio total libertad". Acabó ordenando toda la información en categorías esenciales, "como pueden ser en otros idiomas, biografías, libros de historia, artículos, compendios..." Una de sus sorpresas fue comprobar cómo "existe mucha publicación en inglés, aunque claro, lo que más hay es en lengua española y también crítica de la época y posterior a su obra". La mayor parte de los artículos son "de su época, de la del realismo. Hay documentos muy antiguos".

-¿Qué opinaban en su época sobre Palacio Valdés y qué opinión se tiene ahora?

"Antes era más reconocido, se tenía muy en cuenta su opinión para valorar a otros autores coetáneos. Ahora estamos en la Universidad y es una figura que se menciona de pasada. Para ser asturiano no leemos ninguna de sus obras. Esperemos que con estos trabajos que estamos haciendo y con este museo podamos devolverle un poco la imagen", afirma Alonso.

Sergio Sandoval, de 22 años y de Gijón, también estudia Lengua Española. En su caso, el proyecto de trabajo en el centro es distinto, ideado junto a la edil de Cultura. "Llevan tiempo en Laviana queriendo impulsar una ruta literaria en la que se aprecien los distintos paisajes literarios de sus obras". Una iniciativa "muy amplia", que acabó centrándose en su obra principal, "La aldea perdida". "Hay un montón de textos que pueden ser interesantes, no solo las descripciones, también los aspectos culturales, incluso cuestiones de género", muy de actualidad.

Tras unas lecturas detenidas extrajo textos y pasajes interesantes, y "hay mucho que se puede hacer. Laviana tiene muchos deberes que hacer, y eso solo que es una única obra, hay cinco libros en los que habla de Laviana". "Hay muchas ideas que pueden ayudar al turismo, y el centro de Palacio Valdés es un núcleo perfecto para intentar desarrollarlas", indicó Sandoval. Ahora se está trabajando en unos audios que se puedan reproducir en el móvil y que recreen las distintos sonidos y ambientes dentro de una ruta que va a crearse. "Se podrían desarrollar muchas actividades, hay muchas cuestiones que llaman la atención cuando exploras los libros y los documentos antiguos. Hay que ser creativo".

Por su parte, Beatriz Rodríguez, de 22 años y de El Entrego, estudia Historia del Arte. Está analizando el arte barroco en Laviana, con la intención de desarrollar una ruta turística y aportar información y nuevos datos. La idea "es desarrollar una ruta por el arte barroco, es el más representado en el concejo". Para ello ha realizado diversas salidas de campo, ha hecho fotos y tomado apuntes, para después redactar y catalogar la información. "Queremos hacer un mapa, un documento con las capillas en las que se encuentra este arte". A título personal "me ha resultado muy interesante. Soy de aquí al lado, de El Entrego, estudiante de Historia del Arte, y me resultaba totalmente desconocida la cantidad de arte barroco que hay en Laviana, bastante importante. Me sorprendí mucho, hay potencial".

Cuatro son las iglesias y capillas que destacan por sus obras barrocas: Entralgo, Llorío, la capilla del Otero y la de La Rebollá.

-¿Desconocemos los asturianos nuestro patrimonio?

"Sí, la puesta en valor del patrimonio se ha centrado mucho en las ciudades grandes. Y sobre todo el mundo rural parece que nos queda lejos, aunque estemos muy cerca. Sitios como La Robellá, es totalmente desconocido, y tiene una capilla con un retablo excepcional, es el primero que he visto sin policromar, sin pintura, de madera pura".

El objetivo de todos estos estudios y trabajos es aplicar estos conocimientos a rutas turísticas, literarias y artísticas. "Hay que dar atractivo a las actividades", señalaron los estudiantes, "que huelan a nuevo, sería hacer brillar más a Laviana". Todos ellos subrayaron el apoyo recibido desde el Ayuntamiento y por el profesor de Historia de la Universidad Luis Benito García.