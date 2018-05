"No echéis la culpa a nadie, fue un accidente", pide el hermano de la joven fallecida el sábado

"No echéis la culpa a nadie, fue un accidente que pudo pasarle a cualquiera. Gracias a todos por vuestro apoyo". Quien así hablaba, con gran entereza pese a la "inmensa tristeza", era Diego Pérez Alonso, hermano de Marta, la joven de 17 años que fallecía en la noche del sábado por culpa de un gravísimo accidente de tráfico en el Corredor del Nalón, con cinco heridos. El conductor del vehículo en el que viajaba la fallecida era conducido por un amigo que dio positivo. El padre, Emilio Pérez, y su hijo, Diego, aprovecharon el final del funeral para hablar sobre ella y, sobre todo, "agradecer todo vuestro apoyo, en unos momentos tan difíciles. Gracias por arroparnos".

Cientos de asistentes, la mayor parte de ellos jóvenes de 15 a 18 años abarrotaron el templo de Santa María de la Pola para despedir "a nuestra amiga Marta". Ya lo afirmó el párroco Luis José Fernández al inicio del funeral: "Crea una angustia inacabable unir la juventud con la muerte. Es el momento más difícil que he vivido desde que soy sacerdote". El féretro con los restos mortales de Marta Pérez llegaron a las cinco en punto de la tarde a la iglesia. No estaba sola. Decenas de jóvenes le hicieron un pasillo a su llegada, una señal "de respeto" a su amiga y a toda su familia.

Fueron precisamente sus familiares los que introdujeron el féretro en un templo que, antes de su llegada, ya estaba abarrotado. Más aún cuando entraron los chavales que se encontraban fuera, esperando su llegada. "Simplemente tenemos que dar las gracias en estos momentos tan difíciles para nosotros", expuso el padre, Emilio Pérez, en las palabras que dirigió a los asistentes antes de terminar la ceremonia.

Emocionado, el progenitor afirmó que "vamos a tener que aprender que vivir sin ti. Sin tu luz, sin tu alegría. Me gustaría que siguieras llevándome la contraria, que estuvieses con nosotros", expuso el padre de la fallecida, antes de exponer que "estamos muy agradecidos a todos vosotros por apoyarnos en este momento tan difícil, por arroparnos". Sus palabras levantaron un sonoro aplauso, como también lo hicieron las de su hijo, que quiso hablar a continuación.

"Marta no era solo mi hermana. Éramos compañeros de fiestas, de confidencias. Ahora no podré decirle ya todas las cosas que en realidad sentía. Siempre me metía con ella, pero me gustaría haberle dicho que la quería mucho", afirmó Diego Pérez.

El joven deseó que no se culpase a nadie de lo ocurrido. "No echemos la culpa a nadie, fue un accidente que pudo pasarle a cualquiera. Soy, con mis padres y mis abuelos el que más va a echarla de menos, por eso digo que no culpemos a nadie. Espero que allí donde esté se encuentre de fiesta, y que cuando me toque a mí, pueda darle un gran abrazo. Gracias a todos por venir y por estar con nosotros". Tras las palabras de la familia -no intervinieron ni la madre ni una hermana-, el féretro fue trasladado al cementerio parroquial de Pola de Laviana.