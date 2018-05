Hemeroteca: Un héroe fuera de serie

Fue de película y ocurrió hace un año. Manu Rodríguez, un niño mierense de 10 años, salvó a su padre -tras sufrir un síncope que le dejó sin conocimiento- con las técnicas que aprendió en la serie "Centro médico" (producida por Zebra Producciones y emitida en Televisión Española). El pequeño también llamó al 112 con diligencia y avisó a su madre, que estaba trabajando, de lo ocurrido: "Pero tranquila, mamá, papá respira". Los responsables de "Centro médico" supieron de su hazaña a través de LA NUEVA ESPAÑA y le hicieron un regalo inmenso: participar en un capítulo junto a su amigo Matías Carús, compañero de visionado de la serie a diario. Hoy se cumple justo un año desde que los pequeños grabaron el episodio, que se emitió a mediados de junio de 2017. Salieron mejor que airosos: "Somos buenos actores". Es la primera vez que los protagonistas de una historia real participan en este documental de ficción.

Es una tradición. Cada día, Manu Rodríguez sube a casa de su amigo Matías Carús (viven en el mismo portal) a la misma hora. Se sientan en la cama y disfrutan viendo cómo los doctores de "Centro médico" salvan vidas. "Yo no me lo pierdo nunca, porque quiero ser médico", aseguró Carús. Su personaje favorito en la ficción es "la psicóloga Lucía Velázquez", que interpreta la actriz ovetense Ana Villa.

Ella, junto al resto de actores y actrices, los recibieron en el "set" de rodaje con los brazos abiertos: "Es que son tronchantes", afirmó la intérprete. Abrazos y besos para Manu Rodríguez y Matías Carús. Al primero lo recibieron al grito de "¡Hola héroe!" y él respondió con franqueza: "Sí, soy un héroe". Marina Lozano, la doctora Natalia Romero en la ficción, se llevó de sorpresa a su perrito para que lo conocieran.

"Fue muy guay, sobre todo porque nos trataron como a actores de verdad", afirmó Rodríguez. Les regalaron una bata, un estetoscopio "y una linterna que te deja ver dentro de los ojos". El recibimiento fue genial, pero los chavales tenían trabajo por delante. Lo que buscaban los responsables de la producción era que fueran "espontáneos", aunque tenían un guión que seguir. Carús lo estuvo estudiando a diario durante los últimos días, igual que Manuel Rodríguez. Ambos cuando terminaban los deberes.

Salieron optimistas de la grabación. "Somos buenos actores, eso nos dijeron, no tuvimos que repetir ninguna toma más de cuatro veces", afirmó Matías Carús. Les ha sentado tan bien la fama que Manu Rodríguez, quien hace unos días quería dedicarse al fotoperiodismo, ya ha encontrado una nueva vocación: "Voy a ser actor y médico, las dos cosas a la vez". Será difícil compaginar las dos profesiones, pero Vicente Torres cree que tienen futuro en la pantalla: "Son chavales muy locuaces". Aunque todos los casos de la ficción han ocurrido en realidad, era la primera vez que participan los protagonistas de una historia: "Fue una buena idea".

La mamá de Manu Rodríguez, Olivia Muñiz, y los padres de Matías Carús observaron de cerca el desarrollo de la trama: "Yo pensé que Manu se quedaría en blanco, porque se pone nervioso con las cámaras, pero la verdad es que los dos lo han hecho muy bien", reconoció entonces, orgullosa.

No olvidarán nunca ese día en la tele, ni cuando descansaron para comer "en la mesa de los actores": "Allí estuvimos, les contamos nuestras cosas de la escuela y ellos a nosotros sus cosas del trabajo. Se llevan muy bien todos, pero no queremos contar las cosas que nos dijeron. Son compañeros". No tienen favoritos, dicen que todos los actores son "muy majos". Pero, tras reflexionar un poco, tienen una lista de los que ya son sus nuevos amigos: Ana Villa, Marina Lozano y Jesús Cabrera (doctor Javier Blanco en la serie).