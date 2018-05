Tráfico descarta que el tramo donde se produjo el suceso sea peligroso

"No es un punto especialmente peligroso, hace dos años que no se produce un accidente mortal en esta zona". Con estas palabras, Raquel Casado, jefa provincial de Tráfico, aludía al accidente en el que perdió la vida Marta Pérez el pasado sábado.

Casado, que participaba en los actos de celebración del 174 aniversario de la Guardia Civil, no quería restar hierro a lo ocurrido, todo lo contrario, señaló que "ha sido un accidente grave que habrá que estudiar". Y es que su departamento está elaborando un informe sobre lo ocurrido y espera también por el que realizará la Guardia Civil con la intención de despejar dudas ante el suceso. En el acto también participó el coronel Francisco Javier Almiñana, que es jefe de la zona de Asturias. Almiñana no se centró en el suceso del pasado sábado, pero sí se refirió a los controles de alcoholemia que, según explicó, "los positivos se están manteniendo e, incluso, tendiendo a la baja". De hecho, aseguró que los asturianos "ya están más organizados cuando salen de fiesta para que uno del grupo no consuma y pueda llevarlos a todos en el coche o contratando a un profesional".

A pesar de las declaraciones de la jefa de Tráfico, el Corredor del Nalón, donde se produjo el trágico accidente del sábado, acumula un buen número de sucesos en los últimos años, aunque no todos han sido mortales. Y es que según la comparativa de los datos que maneja el Principado respecto al uso de la AS-117 da como resultado la caracterización del Corredor como la carretera convencional (que no es autovía o autopista) con más tráfico de Asturias, al menos en el tramo comprendido entre Langreo y El Entrego. Uno de los últimos sucesos mortales registrados en el Corredor tuvo lugar en agosto del año pasado, cuando falleció un joven motorista a la altura del pantano de Tanes. En las inmediaciones de Blimea, muy cerca del punto en el que se produjo el accidente mortal del pasado sábado, falleció otro vecino de Laviana, en aquel caso un hombre de 78 años, en septiembre de 2014, tras una colisión frontal.