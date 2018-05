La Cámara ya ayudó a crear este año quince empresas, el doble que en todo 2017

El año 2017 no fue bueno para la creación de pequeñas empresas en San Martín del Rey Aurelio. La antena de la Cámara de Comercio de Oviedo ubicada en el polígono de La Central (El Entrego) ayudó a crear siete empresas a lo largo del año pasado. Pero no todo son malas noticias, porque la tendencia está cambiando. Y mucho. No en vano, en los cinco primeros meses de este año ya son quince las compañías que se han apoyado en la Cámara para poder echar a andar y funcionar en la comarca.

El nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, realizó ayer una visita a San Martín del Rey Aurelio durante la cual visitó la antena cameral de El Entrego y el Ayuntamiento, donde mantuvo una reunión con el alcalde, Enrique Fernández. Paniceres ofreció algunos datos sobre el funcionamiento de la antena, que en lo que va de año va ayudando a la puesta en marcha de 15 "pequeñas empresas y negocios", un número que ya duplica todos los del año pasado, cuando se facilitó la instalación y apertura de siete.

"En principio esperamos que se mantenga este ritmo, ya se han duplicado las empresas y los pequeño comercios que se han abierto, y esto es una buena señal", expuso el nuevo presidente de la Cámara de Comercio. Paniceres destacó que "en esta Asturias a veces somos muy pesimistas, pero es bueno que haya nuevas iniciativas, que la gente tenga una nueva mentalidad, que se abran negocios y que la Cámara sea un herramienta útil". "En definitiva", añadió, el objetivo es "facilitar todos los trámites y lograr que el coste de implantación para abrir un negocio sea lo menor y más fácil posible, con herramientas como la ventanilla única".

Paniceres quiso también agradecer al Ayuntamiento su apoyo a la presencia de la antena cameral en unos años en los que "fue muy difícil y complicado para las cámaras mantener sus servicios en los territorios. Gracias al Alcalde por este apoyo". Por su parte, el alcalde de San Martín del Rey Aurelio destacó que valoran "positivamente" la colaboración entre el Consistorio y la Cámara, y puso tres ejemplos de este apoyo mutuo. El primero, "la colaboración con la Feria de Muestras Femex, en septiembre", un escaparate de la actividad comercial del concejo. También "como no, la presencia de la antena cameral, que da información y asesoramiento", y también "las labores de formación para empresarios y nuevos emprendedores".