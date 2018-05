Un centenar de personas se manifiestan por la continuidad de la ESO en La Salle

La comunidad educativa del colegio La Salle de Ujo ha salido este mediodía a la calle para protestar por el recorte de una unidad en el centro educativo. Y no es un recorte cualquiera: de la única aula de primero de ESO en el centro. Esto supondrá, en un plazo de cuatro años, la desaparición de la Educación Secundaria Obligatoria en el colegio concertado de Ujo.

"Se nos mide por el ratio de Mieres, sin tener en cuenta que Ujo es una zona rural", ha lamentado el presidente de la Asociación de Madres y Padres (Ampa), Antonio Rodríguez. Así, ha señalado que "el cierre de esta unidad supondrá un nuevo golpe para los territorios mineros, afectados ya por una crisis muy fuerte en los últimos años".

El colegio La Salle de Ujo cuenta, actualmente, con 175 alumnos. Los responsables del AMPA exigen a la Consejería de Cultura que tenga en cuenta el ratio profesor-alumnos para mantener la ESO: serían 14 alumnos por cada aula, requisito que sí cumple actualmente el centro para mantener el primer curso de Secundaria.

Los padres lamentan la pérdida del ciclo, de llegar a producirse. Hasta ahora, los alumnos inician sus estudios en La Salle en el primer curso de Infantil y pueden permanecer en el colegio hasta el Bachillerato. Además, cuentan con servicios de transporte y comedor.

No es la primera vez que La Salle se pone en pie de guerra contra un anunciado recorte. De hecho, el año pasado, la comunidad educativa de Ujo abrió las movilizaciones regionales por el "tijeretazo" previsto desde el Principado a la concertada.

La secretaria de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro escolar mierense, entonces Ana Isabel Pinto, indicaba que, "en nuestro caso, nos quieren cerrar un aula de Infantil y una de Primero de la ESO".

Precisamente esta última clase, la de Secundaria, es la que más preocupa a los padres. "Solo tenemos un lineal -clase-, por lo que si se recorta, perderíamos el primer curso de Educación Secundaria", explicó la portavoz de los padres. La consecuencia de no tener el primer curso conllevaría que paulatinamente, año a año, se irían perdiendo el resto hasta que ya no quedase la ESO en el colegio La Salle. "Desaparecería por evolución, que llama la Consejería", indicó Ana Isabel Pinto. Según relató, "ahora mismo no nos están dejando matricular a los niños en Primero de ESO y nos dan la opción de ir al IES del Batán en Mieres, donde nos han dicho que ya están prematriculados, pero no lo queremos".

"Somos el único colegio concertado que tiene la ESO fuera del casco urbano de Mieres y tenemos derecho a ello", señaló. Educación ya les ha dado otras dos opciones, el colegio Safaur-El Pilar, de Pola de Lena, o el IES Sánchez Lastra en Mieres. "A nosotros no nos interesa, la gente matriculó en La Salle a sus hijos porque sabían que podrían estar estudiando aquí hasta los 16 años", dijo la responsable del AMPA.