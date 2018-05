El oso no quiere estar en Facebook

Ni los osos se libran de que los etiqueten, sin avisar, en las fotos de Facebook. Las redes sociales y el turismo son dos de los nuevos retos que encara la recuperación de la especie, según las primeras conclusiones recogidas ayer en el curso que organiza la Fundación Oso Pardo (FOP) para los hosteleros de Lena. Se trata de un encuentro al que acuden cerca de medio centenar de profesionales del sector y en el que María Párraga, de la entidad conservacionista, tiene el objetivo de dar a conocer al máximo el comportamiento del oso pardo para promover un turismo osero "responsable y sostenible". El taller comenzó ayer y continuará esta mañana.

El concejo de Lena es una zona potencialmente osera. Se ha registrado la presencia de plantígrados de paso y hay constancia del asentamiento de una osa con crías. Aunque aún puede ser pronto para ofertar el avistamiento de la especie, toda precaución es poca. Y es que la FOP, junto a otras entidades conservacionistas, ha hecho un gran esfuerzo en la recuperación de la especie: de saltar todas las alarmas a finales del siglo pasado, cuando los ejemplares prácticamente se contaban con los dedos de la mano, a dos subpoblaciones que -según los últimos estudios genéticos- empiezan a relacionarse.

"Con todo lo que hemos conseguido hasta ahora, tenemos que ser muy cuidadosos con el turismo para que no se eche por tierra", afirmó María Párraga. Y una de las primeras precauciones es la formación de los responsables del sector, para eso el encuentro de ayer. La experta de la Fundación Oso Pardo repasó las características de la especie, su comportamiento en los montes, su alimentación y su historia.

Los hosteleros, también las empresas de turismo activo que puedan aprovechar el "tirón" turístico del oso, tendrán la responsabilidad de informar a los visitantes del correcto comportamiento para no interrumpir la vida de la especie. Hasta ahora, a juzgar por las cifras, los turistas se han involucrado poco. Del total de avistamientos de oso cantábrico de los que ha recibido aviso el Principado y la Fundación Oso Pardo (en continua comunicación), a penas se registraron alertas de visitantes. Sí de vecinos, que suman casi el cinco por ciento frente al 95 por ciento de las patrullas especializadas.

No existe ningún protocolo a seguir en el caso de localizar un oso en el monte, pero los expertos no ven con buenos ojos la nueva "moda" de avisar informalmente a través de Facebook. "¿Son peligrosas las redes sociales para los osos?". La pregunta, que puso sobre la mesa un participante, era clara. También la respuesta de Párraga: "Son peligrosas porque, en ocasiones, ofrecen una geolocalización precisa, el ejemplar queda expuesto ante un gran público". Afirmación que apoyó Jaime Gordo, director del parque natural de las Ubiñas-La Mesa, asistente ayer al curso en el Hotel de Asociaciones de Lena. "El problema es que esas publicaciones son muy difíciles de controlar", añadió la experta.

Recomendaciones

Un buen paso para comenzar puede ser la concienciación de todos. En un "encontronazo" no esperado con un plantígrado, se recomienda seguir como si nada hubiera pasado si el oso no percibe la presencia humana. Si la percibe, está recomendado bracear y hablar en voz alta para que el oso sepa que está ante una persona. Si hay un osezno pequeño, por adorable que parezca, nada de cogerlo en brazos. Seguramente la mamá ande cerca y no le haga ninguna gracia ver a un desconocido merodeando cerca de su cría. En ningún manual se encontrará la recomendación de grabar un vídeo o sacar una foto para la prosperidad. Mejor proteger a la especie que ese minuto de gloria en Facebook.