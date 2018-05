"Quitar la ESO en La Salle de Ujo es otro golpe a la comarca", claman las familias

Las familias del colegio La Salle de Ujo (Mieres) salieron ayer a la calle para defender la Educación Secundaria en el colegio concertado. La Consejería de Educación, amparándose en el ratio de alumnos absoluto -actualmente hay 15 alumnos, frente a los 21 que exige el mínimo- proyecta cerrar el aula de primer curso de ESO para el próximo año. Esto llevaría, por consiguiente, a la extinción de la Secundaria en los próximos cuatro años. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) inauguró ayer las protestas con una concentración y un mensaje claro: "Quitar la ESO a La Salle, es golpear de nuevo a la comarca", afirmaron.

Antonio Rodríguez, presidente de la AMPA, encabezó el encuentro y leyó un comunicado. Entre silbatos y pancartas, explicó que "se nos exige la misma ratio que a Mieres, sin tener en cuenta que Ujo es una zona rural". Y que el colegio ha podido subsistir muy bien fuera del casco urbano: a pesar de la pérdida de población, de la caída de la minería, cuenta con 175 alumnos. Es por eso que piden al Consejero de Educación, Genaro Alonso, que "venga Ujo y dé una vuelta por el pueblo y por nuestro centro". A nivel oficial, lo que reclaman al Principado es que considere el ratio de profesores-alumno: un mínimo de catorce, que permitiría mantener el aula. Otra crítica es que no se permiten las prematrículas, entrecerrando así las puertas a un posible incremento en el número de alumnos de Educación Secundaria.

La concentración reunió a alumnos y familias, también a representantes del PP de Mieres. Además, acudió Juan Luis Barrera, del sindicato Otecas (Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada en Asturias). El líder sindical subrayó que esta medida acarreará "un recorte en las horas lectivas". "Aunque no se traduzca en pérdida de empleo, al menos no de forma inmediata, sí que supone un recorte en las horas de trabajo de los empleados", añadieron. Y también la pérdida social: el colegio La Salle de Ujo permite, actualmente, que los niños lleguen con tres años y no cambien de centro hasta el Bachillerato.