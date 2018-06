Juani Ruiz: "Los palestinos aman su tierra, por encima de cuestiones religiosas"

"Parece que el mundo está dominado por los más malos y tontos de cada casa", afirmó José Antonio Santaclara, artífice de la Fundación Siloé, en la charla titulada "El conflicto palestino israelí. Situación actual", organizada junto con la Sociedad Humanitarios de San Martín y con la colaboración del Ayuntamiento de Aller y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

Abrió el acto Esperanza del Fueyo, presidenta de Humanitarios, que resumió el extenso recorrido de la Fundación Siloé, que desde hace más de treinta años viene realizando una destacada labor de atención a menores en riesgo de exclusión, reclusos y ex reclusos, discapacitados intelectuales, drogodependientes, refugiados e inmigrantes. "Hablar de Siloé es hablar de Santaclara", dijo del Fueyo. Por su parte, el fundador de Siloé señaló el cambio que ha supuesto para su organización la colaboración con la causa del pueblo palestino. "Para nosotros, ha sido un antes y un después", reconoció Santaclara, recientemente nombrado Hijo Adoptivo de Gijón. "En nuestra inclinación hacia los más débiles, caímos en la cuenta de que nos faltaba Palestina; desde entonces, hemos mejorado en todos los sentidos", dijo el representante de Siloé, que finalizó su intervención añadiendo que "hemos de ser capaces de explicar la verdad sin ir en contra de Israel, porque una cosa son los pueblos y, otra, los gobiernos". A continuación, tomó la palabra la auténtica protagonista de la charla, Juani Ruiz Sánchez, coordinadora de proyectos de los Comités de Salud de Palestina. Juani Ruíz, casada con un palestino de Gaza, reside desde 1985 en aquellos territorios y es testigo de primera mano de la situación que se está viviendo en esa zona del mundo. "Todo esto comenzó hace dos siglos con la creación de la organización sionista que buscaba un territorio para el asentamiento del pueblo judío y que desembocó en la fundación del Estado de Israel en lo que hasta entonces era Palestina, una tierra vacía y sin pueblo, según Golda Meir", explicó Ruiz, que relató el progresivo deterioro de, hasta entonces, una buena convivencia entre los distintos pueblos y la imparable ocupación judía que ha conducido a que , en la actualidad haya siete millones de palestinos fuera de su tierra y que su espacio haya quedado reducido al 8% de lo que fue la Palestina histórica. "No es una causa religiosa; es por la tierra", advirtió la ponente, que describió la lamentable situación a la que el Estado de Israel condena al pueblo palestino, cercado, bloqueado, incomunicado, sin control del agua ni de la energía, lo que está provocando, entre otros, según explicó, problemas de malnutrición, que los enfermos de Gaza no puedan ser atendidos en los hospitales palestinos de Cisjordania y división de pueblos y terrenos de cultivo a causa del muro. Ruiz, que desde 1991 reside en las cercanías de Belén "donde tenemos a los colonos judíos cada día más próximos", recordó su implicación en el desarrollo de un sistema básico de salud que ha ido creciendo hasta disponer de 12 centros y 2 hospitales, y se detuvo en la labor que llevan a cabo los "comités de mujeres", repartidos por las poblaciones palestinas y que, según dijo, "se han convertido en la columna vertebral de Palestina", generando actividad económica y asistencial. Juani Ruiz, asimismo, señaló que "el pueblo de Israel sabe lo que está haciendo su Estado", en referencia al incremento en el número de suicidios de jóvenes y soldados y a la progresiva aparición de voces críticas. "El historiador judío Ilan Pappé ha dicho que Israel no es una democracia sino una 'etnocracia'", añadió. "Los palestinos aman su tierra, por encima de cuestiones religiosas", finalizó Ruiz.