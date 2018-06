El PP critica que el Alcalde de Mieres olvidase "temas candentes" en su reunión con Educación

La concejala del PP de Mieres, Beatriz Llaneza, criticó ayer el trabajo del Gobierno local de Mieres respecto a las peticiones en materia de Educación que el Alcalde, Aníbal Vázquez, le llevó el pasado viernes al consejero del ramo, Genaro Alonso. "Los paseos del Alcalde de Mieres a Oviedo siempre vuelve igual que fue, con las manos vacías. Resulta verdaderamente lamentable que no haya sido capaz de conseguir ni una respuesta positiva a las peticiones municipales: nueva Escuela 0-3, Plan de Inversiones en colegios públicos y ampliación de ciclos formativos", señaló la edil.

La responsable del PP indicó que "el análisis de lo que aconteció en dicha reunión contado por el Alcalde a los medios de comunicación no puede catalogarse más que de desesperanzador". A las citadas peticiones que el Gobierno local llevó al Consejero y que obtuvieron una tibia respuesta, la edil indicó que "hemos de añadir nuestra profunda preocupación porque parece se le ha olvidado tratar temas relevantes y de actualidad, desconocemos el por qué". "En este momento los temas más candentes están en Ujo y Figaredo", manifestó.

En este sentido, Llaneza apuntó que "por un lado, la eliminación del aula de 1º de la ESO en el Colegio de La Salle de Ujo supondría el cierre paulatino de la enseñanza secundaria en este centro educativo centenario". "Si bien nos ha llamado la atención la incomparecencia del Alcalde y su equipo de gobierno en la concentración realizada por los padres y vecinos de Ujo para defender la permanencia de este aula al contar con una prematrícula relevante, más nos preocupa, si cabe, que en el Pleno de mayo el Alcalde quedó en plantearle la cuestión al Consejero y por sus declaraciones parece no haberlo cumplido, al igual que todavía no ha encontrado fecha para reunirse con la comunidad educativa de este colegio", agregó

Por otro lado, la concejala del PP afirmó que "de igual manera nos preocupa que encontrándose el colegio público de Figaredo con la agrupación de todas las aulas de infantil para el próximo curso y graves problemas en el transporte escolar, el Alcalde no haya planteado ante el Consejero de Educación la realidad de muchos colegios de las cuencas mineras y de nuestro concejo en particular que se rigen por la misma ratio alumno/aula que los centros de Oviedo y Gijón, por ejemplo, donde la despoblación es mucho menor".

"Desde el Partido Popular esperamos que de una vez por todas el Alcalde de Mieres adopte una postura más beligerante en la defensa de los intereses del municipio, fundamentalmente en áreas como la educativa que es uno de los pilares fundamentales para el asentamiento de la población y el crecimiento económico, esto es, para el futuro de nuestro concejo y hasta la fecha sólo hemos asistido en su mandato al cierre de colegios como el de Murias y al cierre de aulas como en Ujo y Figaredo se pretende", finalizó Beatriz Llaneza.