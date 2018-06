Langreo lanzará una campaña entre los jóvenes contra las agresiones sexuales

El Ayuntamiento de Langreo lanzará una campaña de sensibilización dirigida a los jóvenes contra las agresiones y abusos sexuales. La idea es hacer coincidir esta iniciativa con los festejos estivales que se celebran en el concejo. Así lo explicó Elena Ocejo, la nueva responsable del centro asesor de la mujer de Langreo: "Queremos sensibilizar a los jóvenes para que aborrezcan este tipo de comportamientos. Para que no los protagonicen, los denuncien si los presencian y no toleren ese tipo de comportamientos en la redes sociales".

El hecho de elegir las fiestas estivales para lanzar la campaña no es gratuito. Se trata de una fechas en las que hay un mayor consumo de alcohol entre los jóvenes, que "no puede ser excusa. No hay que bajar la guardia, la tolerancia debe ser cero con cualquier actitud de este tipo". Todavía esta por cerrar, pero la idea es que la campaña comprometa a los jóvenes con un decálogo para luchar contra las agresiones sexuales.

Ocejo, que preside la asociación Abogadas para la Igualdad, ha accedido a su nuevo cargo por oposición. Releva a Etelvina Vázquez, al frente del centro durante los últimos treinta años y que se jubilará en los próximos meses. "Este es un centro que funciona desde 1987, con un Ayuntamiento muy comprometido con la igualdad y en un concejos con un movimiento asociativo muy activo. Espero estar a la altura", concluyó Elena Ocejo.