El Cuencas Mineras da el OK

Un sueño cumplido. El Cuencas Mineras de hockey patines dio el pasado domingo el salto a la OK Liga, que es como se llama la máxima categoría nacional, tras lograr el ascenso en Langreo. Este proyecto, que nació hace cuatro años con jugadoras de Pola de Lena, Mieres y Langreo -aunque la Cuenca del Nalón no tenga representación actualmente- alcanzó el culmen de su existencia tras la victoria frente al Patín Berenguela de Santiago de Compostela por 6-3; un triunfo que las ha colocado en el élite del hockey.

Tras finalizar en el tercer puesto en la liga regular y después de la renuncia del Centro Asturiano, segundo clasificado, comenzaron a preparar la fase de ascenso con menos de dos semanas de margen. "El año pasado habíamos ganado la liga, pero renunciamos porque no estábamos preparadas; este año nos lanzamos y salió bien", comenta Pedro Rey, entrenador del equipo y alma máter del proyecto. Tras la marcha de dos jugadoras clave en la pasada temporada, el equipo se rehizo y dio la campanada en la fase de ascenso.

El Liceo de La Coruña y el Díver Patín eran los rivales. Tres equipos para ocupar dos plazas de ascenso. El cuadro coruñés, con jugadoras de OK Liga era el favorito y cumplió las expectativas ganando los dos partidos. "Acabamos con buenas sensaciones el partido ante ellas, conseguimos marcar un gol y les plantamos cara; además, como el Díver Patín había perdido 5-0 frente al Liceo, teníamos cierta ventaja", reconoce Pedro Rey. La jugadora Milagros Puig, "Mili", añade que "salimos contentas de ese partido, pese a la derrota". Al día siguiente se enfrentaron al Díver Patín a las doce de la mañana. "Ahí ya nos empezamos a creer que lo podíamos lograr", apunta la jugadora.

A sus 21 años, Mili es una de las más veteranas del equipo. Tras su paso por el Hostelcur, con el que llegó a ir convocada a partidos europeos con el primer equipo, Mili ha encontrado en el Cuencas Mineras un equipo donde ha logrado su "mayor satisfacción" de su carrera.

Sus sensaciones al término del partido ante el Díver Patín dejaron caer alguna lágrima de alegría. De satisfacción por la gesta lograda. "El ascenso no era el objetivo, pero dar el salto a la OK Liga con este equipo es fantástico", apunta la jugadora.

Paula Rey, a sus 15 años, es la portera y capitana del club. Sus acciones resultaron decisivas en el encuentro ante el Díver Patín. Para ella, jugar en OK Liga supone "estar con las mejores al menos durante una temporada". La joven guardameta lleva practicando hockey patines en El Pilar desde los cuatro años. "Al acabar el último partido sentí una alegría tremenda, logramos dar el paso a la máxima categoría", resume.

El técnico, Pedro Rey, vio en el ascenso la culminación al trabajo. A sus 48 años, lleva vinculado al hockey patines desde los once. Un nombre le viene a la mente al técnico. "Andrea, que no jugó la fase de ascenso por lesión, lleva con nosotros desde los seis años; ahora jugará en OK Liga".

El Cuencas Mineras ya trabaja para dar su salto a la élite. "La OK Liga es un reto, pero nos vamos a plantear disfrutarla, es un premio y que nos quiten lo bailao", reconoce Pedro Rey. El entrenador también admite que "la alegría se torna dolor de cabeza, nos preocupa sobre todo el tema de los viajes, son nueve a Cataluña, dos a Madrid y dos a Galicia" y pide a las instituciones que den un paso al frente para ayudar a un equipo que ha hecho historia.