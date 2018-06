Piden rescatar a un perro que lleva cuatro días atrapado en una casa abandonada de Sama 

Vecinos de Sama reclamaron ayer que se rescate a un perro que lleva varios días atrapado en una casa abandonada de Sama, en la calle Alonso Nart. La Policía Local y el personal de la perrera municipal han accedido hasta la zona en la que se encuentra el perro, pero no han sido capaces de recoger al animal, que se encuentra asustado y huye hacia los tejados próximos cuando tratan de acercarse a él.

Una vecina fue la primera en dar la voz de alarma, el pasado sábado, al alertar de la presencia del animal en un inmueble tapiado de la calle Alonso Nart. Según fuentes poiliciales, el lunes, un vecino puso el caso en conocimiento de la Policía, que se acercó al inmueble en dos ocasiones sin lograr acceder hasta el can. Un día después, un trabajador de la perrera, con ayuda de los agentes, pudo entrar en la casa, pero el can se escapó a un tejado. Intentó llegar hasta el animal para calmarlo por diversos medios, pero no fue posible.

Los vecinos insistieron hoy en la necesidad de rescatar a animal, que lleva varios días atrapado en el inmueble. Incluso se le ha dejado comida mientras se encuentra una fórmula para trasladarlo.