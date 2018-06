El Principado defiende la subestación de Sospelaya, que costará nueve millones

La construcción de la subestación eléctrica en Sospelaya (Laviana) "atenderá a la demanda que está reflejada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Laviana, que contempla las expectativas de crecimiento", aseguró ayer en la Junta General el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, que defendió la instalación que promueve Hidrocantábrico. El Principado ha informado favorablemente y "resta el trámite urbanístico en el Ayuntamiento de Laviana", indicó ante la pregunta trasladada por IU sobre "la razón por la que ve necesario construir una subestación eléctrica en Sospelaya, en el concejo de Laviana".

El proyecto tiene un coste de "nueve millones de euros, con cargo al sistema eléctrico pero si decae de los planes de inversión de la compañía el coste recaería sobre los solicitantes", añadió el consejero en la comisión de Empleo, Industria y Turismo. Pola hizo alusión a los argumentos expuestos por la compañía eléctrica para construir la instalación que es, dijo, "una extensión natural de la red para atender el crecimiento vegetativo del valle del Nalón y mejorar la calidad del suministro".

Esta es, añadió, "la única aglomeración urbana que actualmente en Asturias tiene disposición de suministro en antena y no anillo y ante un fallo en la línea la reposición del servicio se podría ver seriamente comprometida". Hizo hincapié además en la capacidad máxima de la red, que "está ocupada al 90 por ciento con la demanda existente y una demanda adicional supondría que no se podría atender".

El diputado de IU mostró su sorpresa al "basarse la construcción de esta subestación eléctrica en el crecimiento vegetativo del alto Nalón o posible desarrollo industrial. La población desciende año tras año y la mayor industria, la minería, con el pozo Carrio, pende de un hilo más allá de 2019 siendo muy optimista". Por eso la coalición de izquierdas reclamó al Principado que "revise el informe sobre la subestación eléctrica que dio pie a la autorización por parte de la consejería de Industria". Considera Ovidio Zapico que el Gobierno regional debería promover una planificación estratégica energética a nivel de la comunidad autónoma y no centrarse solo en pequeños proyectos. Demandó además avanzar hacia la "producción y consumo sostenibles, teniendo como eje esencial la preservación del paisaje". Zapico denunció también que no constata "el mínimo esfuerzo" por desmantelar la línea eléctrica Lada-Velilla en el alto Nalón, que no llegó a entrar en uso nunca.

El consejero de Industria subrayó que la subestación eléctrica proyectada por Hidrocantábrico en la localidad lavianesa de Sospelaya está concebida "con el menor impacto ambiental", lo que incrementa su coste. Se optimizan las líneas de entrada y salida y "sólo hay dos kilómetros de nuevas líneas, de las que cuatrocientos metros son subterráneos y se desmontarán 700 metros de líneas aéreas preexistentes".