El Principado pide "sensibilidad" al nuevo Gobierno para paliar la falta de médicos

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, pidió ayer "sensibilidad" al nuevo Gobierno central para resolver problemas sanitarios como la falta de especialistas médicos. El Hospital Valle del Nalón, que desde hace unos meses se había visto afectado por esta situación, ha conseguido atajarla gracias a la incorporación de un nuevo médico rehabilitador y un nuevo patólogo, y a la llegada de un cardiólogo que cubrirá temporalmente la vacante de una profesional que está de baja.

Del Busto, que acudió a Campo de Caso para visitar el nuevo consultorio de la localidad, apuntó que "la falta de especialistas no es un problema del Valle del Nalón, es de toda Asturias y de toda España. Esperemos que el nuevo ministro o ministra sea más sensible a los temas sanitarios, una sensibilidad que no hemos encontrado hasta ahora para resolver problemas como la falta de profesionales. Casi todas las medidas en este caso son a medio y largo plazo, pero si no empezamos ya, no llegaremos".

El consejero de Sanidad esgrimió que "en el Hospital Valle del Nalón, como en otros centros, ante una baja o una oferta pública de empleo queda descabalgado algún servicio. Se puede comprobar en las listas de espera, y fundamentalmente en las de consultas, que el Valle del Nalón es uno de los hospitales modélicos de Asturias. Sus listas de espera son modelo para otras áreas sanitarias. Y los problemas puntuales los solventaremos con soluciones puntuales". El centro tiene la demora media de consultas más baja de Asturias, junto con el área del Caudal. Del Busto apuntó que en "la última reunión que he tenido con todos los gerentes les he pedido un informe detallado de cuál es la situación en cada área. En esta semana tomaremos decisiones para empezar ya a poner parches durante el verano de cara a que se vayan completando todas las ofertas públicas de empleo que tenemos en marcha y la incorporación de nuevos profesionales asturianos y de fuera de la región. Siguen llegando profesionales de fuera a pesar de las críticas que existen de que Asturias no es atractiva para que vengan".