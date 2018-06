Morcín exige a Liberbank que reabra a diario la oficina de Santa Eulalia

La corporación de Morcín cerró ayer filas para exigir a Liberbank que la entidad bancaria vuelva a abrir a diario la oficina que tiene en Santa Eulalia, después de que a comienzos de mayo, la entidad decidiese recortar dos días de servicio y dejar operativa la oficina solamente tres días a la semana. El alcalde, Mino García, se reunió ayer con los portavoces del resto de grupos, acordando organizar una protesta para mañana, viernes, a las once de la mañana, delante de la sucursal de la capital morciniega.

El regidor explicó que mantuvo un encuentro con los responsables de Liberbank, a los que les trasladó el malestar de los vecinos y del Ayuntamiento. "Lo que me respondieron es que estaban buscando una solución, pero que no hay plazos para ella, y que no va a pasar por volver al horario habitual de lunes a viernes", señaló García. Bajo este contexto, los portavoces de los grupos decidieron convocar una protesta y mostrar su firme oposición a la medida.

García explicó que a comienzos del mes de mayo, los vecinos se encontraron con un cartel en la puerta de la oficina anunciando que con efecto inmediato, la sucursal solamente abriría lunes, miércoles y viernes, reduciendo en dos los días de servicio de la entidad en Santa Eulalia. "Estamos hablando de que Morcín cuenta con una población muy envejecida y tenemos muchas empresas que requieren de una atención diaria", manifestó Mino García. Además, el regidor señaló que "si mandamos un mensaje de que queremos fomentar el medio rural y luego lo que hacemos es tomar decisiones que vayan en su contra estamos lanzando un mensaje incongruente".

Además, Mino García se mostró muy crítico. "Venimos de un rescate a la banca con dinero público, y las decisiones que se toman van en contra de quienes han dado el dinero para ese rescate", manifestó. "No vamos a dejar de luchar para que Liberbank de marcha atrás y reabra su oficina. Esperamos que sean sensibles, y sino tendremos que seguir en la lucha", finalizó.