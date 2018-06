San Xuan tendrá un cartel "pop-art" con la firma de El Séptimo Crío

Sus trabajos con grafitis sobre muros son los más conocidos, pero César Frey, más conocido como "El Séptimo Crío", es un artista multidisciplinar. Tras ser elegido para diseñar el cartel del próximo descenso del Sella, el mierense fue llamado a filas por su Ayuntamiento para que crease el cartel de San Xuan. LA NUEVA ESPAÑA ha tenido acceso al trabajo de César Frey, que inundará las calles de la villa mierense durante los próximos días para anunciar las fiestas patronales.

"Tuve la idea de hacer una fotocomposición con algunos de los principales monumentos, de Mieres, un poco 'pop-art'", explica Frey. "Luego lo que hice fue manipularlos y degradarles el color, y pensé en colocar las llamas de San Xuan, y de una persona que salta el fuego purificador", señala el creador. Además, también quiso dejar un mensaje dentro de su obra en torno al machismo. "Es un tema muy sensible, y para reflejarlo en el cartel utilicé la frase 'En Mieres, non ye non', que va con una margarita para que sea muy estética dentro del cartel", explica el "Séptimo Crío".

Uno de los últimos trabajos que había realizado César Frey en las Cuencas era el monolito del Angliru, donde estampó a "Pinón y Telva", los personajes de cómic de Alfonso, hablando sobre las bondades de la cima riosana. "Son trabajos diferentes", señala el artista. "Es cierto que había dejado de hacer este tipo de diseños de carteles y me había centrado más en la pintura y el grafiti, pero después de recibir la llamada del Ayuntamiento de Mieres, que es mi casa, y ya metido en la creación del cartel para el descenso del Sella, decidí aceptar este reto", señala el "Séptimo Crío".

Las fiesta de San Xuan, tal y como avanzó este diario, arrancarán el próximo día 15, viernes, con el pregón de Benjamín Noval y la actuación de la orquesta París de Noia. Las patronales mierenses se extenderá hasta el 25 de junio, con un variado programa.