La Policía Local está "muy mermada y envejecida", denuncia el PP de Aller

Carmen M. Basteiro

La plantilla de la Policía Local en Aller está "envejecida y mermada", según ha denunciado el grupo municipal del PP. El número total de agentes para el concejo es de diecinueve, y actualmente sólo hay quince trabajadores. Faltan por salir a concurso dos plazas de agente y una vacante de subinspector. La formación popular acusa al gobierno de "desoír a la mesa de negociación", que lleva ya más de un año reuniéndose para solventar la situación.

El portavoz del PP, Juan Antonio del Peño, hace estas declaraciones tras la última reunión de la mesa de negociación: "La falta de efectivos conlleva que el servicio que se está dando en el municipio no es óptimo para la población", afirmó el edil. En este sentido, destacó que "somos un municipio grande y no podemos escatimar en seguridad". En días concretos, cuando coinciden varios agentes de descanso, "resulta realmente difícil cuadrar turnos y la situación está llegando a ser límite". Tanto, añadió, que "no descartamos que tengan que recurrir a la seguridad privada durante las vacaciones de verano".

El portavoz popular destacó que "la legislación actual no es excusa". Según Del Peño, "nada impide que se convoquen las plazas que están estipuladas dentro de la plantilla". "Si no las convocan es porque no quieren", afirmó. El grupo municipal valorará abandonar la mesa de negociación si no hay cambios en las próximas semanas porque "es absurdo sentarse a negociar para que, luego, el grupo de concejales que sustentan el gobierno local no hagan caso de nada".

Turno de noche

No es la única reclamación que ha puesto el PP sobre la mesa. La formación había propuesto también una mejora en las condiciones de la plantilla y la contratación de más agentes para que el municipio contara con un turno de noche. Lo hicieron después de que se sucedieran una serie de robos en la localidad de Moreda, con asaltos en dos bares y en una joyería del centro del pueblo. "El concejo está totalmente desatendido en materia de seguridad", afirmaron. Actualmente, la Policía Local cuenta con dos comisarías: en Moreda y Cabañaquinta. También en la capital del concejo hay un cuartel de la Guardia Civil, que se suma al de Caborana para la zona baja del municipio.