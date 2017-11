El Gobierno ordena devolver a Aragón de las obras de Sijena que están en Cataluña

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha recibido este martes 28 de noviembre el requerimiento judicial que obliga al regreso de los bienes del Monasterio de Sijena (Huesca) que se hallan en Cataluña y, tras analizarlo, ha dado instrucciones a los órganos competentes para cumplir con la sentencia.

Así, el ministro ha procedido "inmediatamente" a dar instrucciones a los órganos competentes del Departament de Cultura de la Generalitat de Cataluña para que se proceda al cumplimiento de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, según han explicado a Europa Press fuentes ministeriales.

Para ello, procederá a solicitar la información que ese juzgado requiere respecto a la "ubicación exacta de todas y cada una" de las piezas pendientes de entrega, así como de la fecha en que se procederá a la entrega de los bienes y medios por los que ésta se hará efectiva.

"Tan pronto como se reciba contestación a dicha solicitud de información, se procederá a trasladar la misma a ese juzgado", ha contestado el ministro al juez, según estas mismas fuentes.

A mediados de este mes, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca dictó una providencia por la que requería al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, para que ordenase la entrega inmediata de las 44 obras artísticas del Real Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca) depositadas en el Museo de Lérida.

El requerimiento a Méndez de Vigo se produce al ser responsable provisional del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En la contestación al juez, el ministro recuerda esta situación particular y añade que "el ejercicio de estas funciones ejecutivas se debe realizar en cualquier caso según la legislación autonómica de aplicación, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar" al amparo del Real Decreto por el que el Gobierno designa a los órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a esas medidas requeridas.

La semana pasada, Méndez de Vigo ya apuntó que habían habido "muchos recursos" contra los requerimientos judiciales que obligaban al regreso de los bienes del Monasterio de Sijena que se hallan en Cataluña y, por lo tanto, en este caso era "bueno proceder".

Así, el ministro adelantaba su indicación a la Generalitat de Cataluña de no recurrir la última providencia judicial de Huesca respecto a este tema. El plazo para presentar recurso a esta orden expiraba el pasado miércoles 23 de noviembre, según explicaron a Europa Press fuentes ministeriales.



A falta de un requerimiento

No obstante, el ministro reconocía que, a esa fecha, todavía no había recibido aún el otro requerimiento judicial que debería ir dirigido al ministerio, por lo que no había podido tomar una decisión.

"En esta cuestión, y probablemente es por el mundo en que vivimos, las providencias de los jueces llegan antes a los medios de comunicación que al destinatario. No he recibido todavía la primera providencia y es importante, porque en lo publicado en prensa se apunta que hay documentación anexa", matizaba.

En cualquier caso, tal y como había anticipado, una vez tuviera toda la documentación en su poder, actuaría con "diligencia y detenimiento", pero no antes porque sería "caer en frivolidad o superficialidad". "Tenemos que ser serios y, cuando uno estudia las cosas con detenimiento, es porque lo hace con conocimiento de causa", concluía.