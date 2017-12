Diez estrellas de la música que intentaron triunfar con un villancico y fracasaron

Llega la Navidad, o incluso sin que haya llegado, y los villancicos, al igual que las luces y los anuncios de perfume, se convierten en algo omnipresente en nuestras vidas. Ya sea en el supermercado, en la tienda de regalos o por la calle... los villancicos siempre se han caracterizado por mostrar el lado más dulce y festivo de sus autores. Así, son muchos los artistas que no dudan en sacar temas especiales por Navidad.

Sia, por ejemplo, ha sido una de las que durante este mes de diciembre se ha lanzado a la aventura con un disco completo. Con éxito o sin él, lo cierto es que la cantante ha dejado un poco de lado su estilo más personal para dar a luz temas como 'Santa's coming for us' (Santa Claus viene por nosotros). Chocolate caliente y amor son la parte esencial de la canción.

Pero la australiana no ha sido la única en la historia de la música que se ha lanzado al mundo del turrón, el algodón de azúcar y los abetos durante estas fechas. Otros muchos lo hicieron, y en sus casos, pese a la gran fama que les precede, fue un fracaso absoluto.



Spice Girls - 'Christmas wrapping' (2008)

Fueron muy grandes durante su debut a finales de los noventa y quisieron explotar la fama en su regreso diez años después. Aunque a veces hay que ser consciente de que no todo vale. El villancico de Victoria Adams, Mel B., Mel C., Geri y Enma fue un fracaso absoluto.

Queen - 'Thank God It´s Christmas' (1984)

Fue uno de los grandes grupos para muchas generaciones, y es que la fugura de su vocalista, Freddie Mercury, se ha convertido en todo un icono de la música pop de los 80, aunque aun hoy en día las nuevas generaciones son atrapadas por sonidos como 'Innuendo' o 'Bohemian Rhapsody'. Aunque, al parecer, no todo lo que Mercury tocó se convirtió en oro. 'Thank God It's Christmas' no llego a pasar del número 21 en las listas de éxitos, algo que para la banda británica, acostumbrada a estar siempre entre los primeros, fue todo un fracaso.

Pearl Jam - 'Let me sleep (Christmas time)' (1991)

Fue en 1991 cuando la banda grunge procedente de Seattle decidió lanzarse al mundo del villancico. Desde entonces han regalado a sus fans rarezas y versiones en épocas navideñas, aunque según los más fans su primera incursión en la canción tradicional no fue muy acertada.

Juanes - 'Mi burrito sabanero' (2008)

Este villancico se popularizó en 1975, pero fue en 2008 cuando Juanes decidió lanzarse a la aventura navideña con el tema. Un error que castigaron los seguidores del colombiano. Y es que la canción roza demasiado la dulzura y lo más blando de estas fiestas.

La Oreja de Van Gogh - 'La luz nace en ti' (2011)

Lo cierto es que el empalague del grupo nacido en Donosti siempre ha sido uno de sus rasgos más notables, aunque con este tema de Navidad parece que se pasaron. "Brilla en mi pecho la luz que conecta tus ojos con mi corazón, brilla la chispa del niño que olvida y perdona sin rencor", reza la letra del tema, que para los más fans se pasó de vueltas con el espíritu.

Lady Gaga - 'White Christmas' (2011)

La reina del pop y la extrvagancia decidió, en 2011, lanzarse con este mítico tema. Pero sería eso, lo tradicional de la canción, lo que no gustó para nada a sus seguidores. Porque comparar canciones como 'Judas' o 'Telephone' con este villancico es algo bastante complicado. Pese a todo, la estadounidense sigue dejando de manifiesto, aunque sea con este aburrido cover, que su voz es uno de sus grandes fuertes.

Christina Aguilera - 'Oh, holy night' (2015)

Con esta tradicional canción parece que Aguilera no sorprendió nada a sus seguidores y a la crítica musical. A través de su típica voz y conocidos gorgoritos se lanzó en 2015 al villancico navideño sin conseguir muchas ventas ni reconocimientos por ello. Y eso que cuenta con cordo de góspel y notas al piano.

Julio Iglesias - 'En un burrito orejón' (1968)

Su dilatada carrera le precede, no así este tema de Navidad que no le reportó ningún beneficio. Julio Iglesias es un grande de la música española, pero como en el caso de Juanes, no fue el burrito el que le ayudó a lograr de nuevo un gran éxito. Además, el cambio de tercio de lo más romántico al espíritu navideño es más que curioso.

Coldplay - 'Have yourself a merry little Christmas' (2001)

Como pasa con los anteriores temas, Chris Martin no está hecho para semejante dulzura. El cantante de 'Coldplay', uno de los mejores grupos de los últimos tiempos, deja de lado su propio estilo para meterse con esta canción que no le hace ningún favor. Será por esto que no tuvo nada de éxito en su estreno en 2001. Aunque nada es óbice para que 'Coldplay' siga en la cresta de la ola con sus siempre temazos.

Shakira - 'Santa baby' (2009)

la artista colombiana se atrevió con este villancico muy poco antes de recalar en la vida del futbolista Piqué. Será por esto que decidió lanzarse con una sexy canción en la que pide a Santa Claus muchos regalos por haberse portado bien. "Piensa Santa en toda la diversión que me he perdido y en todos los chicos que he dejado de besar para que me traigas toda la lista de mis regalos", reza el tema, que a no ser que salga de la boca de Marilyn Monroe, queda terrible se mire por donde se mire.