El mundo de la música, consternado

Los miembros del grupo de irlandés de rock 'The Cranberries' han afirmado sentirse "devastados" por el fallecimiento de su "amiga" Dolores O'Riordan, la cantante de la formación, que ha muerto este lunes en Londres (Reino Unido) a los 46 años de edad.



"Estamos devastados por el fallecimiento de nuestra amiga Dolores", han escrito Mike Hogan, Noel Hogan y Fergal Lawler, compañeros de Dolores en el cuarteto de Limerick, en un mensaje publicado en las redes sociales de 'The Cranberries.'





Irish and international singer Dolores O´Riordan has died suddenly in London today. She was 46 years old.

Family members are devastated to hear the breaking news and have requested privacy at this very difficult time. Full Statement: https://t.co/L8K98BFpSM pic.twitter.com/ADEY51Xnwe — The Cranberries (@The_Cranberries) 15 de enero de 2018

We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 when we started the Cranberries. The world has lost a true artist today.

Noel, Mike and Fergal — The Cranberries (@The_Cranberries) 15 de enero de 2018

We are crushed to hear the news about the passing of Dolores O´Riordan. Our thoughts go out to her family at this terrible time. https://t.co/6p20QD2Ii5 pic.twitter.com/vXscj0VGHS — Duran Duran (@duranduran) 15 de enero de 2018

I once met Delores O´Riordan when I was 15. She was kind and lovely, I got her autograph on my train ticket and it made my day. She had the most amazing voice and presence. So sorry to hear that she´s passed away today x — James Corden (@JKCorden) 15 de enero de 2018

Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends — Kodaline (@Kodaline) 15 de enero de 2018

I´m really shocked that #DoloresORiordan has passed so suddenly

- I was talking to her a couple weeks before Christmas she seemed happy and well - we even spoke about maybe writing some songs together - unbelievable god bless her pic.twitter.com/Pk2QyAaaBw — Dave Davies (@davedavieskinks) 15 de enero de 2018

y nos sentimos muy privilegiados de haber formado parte de su vida desde 1989 cuando iniciamos The Cranberries. El mundo hoy en día ha perdido a una verdadero artista", añaden los miembros del grupo en el breve comunicado tras el fallecimiento de la líder de la formación.O'Riordan se encontraba en Londres para realizar una breve sesión de grabación. En un comunicado, su representante ha señalado que no hay más información disponible sobre su fallecimiento.en este momento tan difícil", ha añadido.. Han sido muchos los artistas y grupos que han querido tener un recuerdo hacia la cantante de 'The Cranberries'.