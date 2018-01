U2 vuelve a España más de una década después

U2, la mítica banda de rock irlandesa, anuncia este martes una serie de conciertos exclusivos en Estados Unidos y en Europa dentro de su gira U2 eXPERIENCE + iNNOCENCE que arrancará en Tulsa (Oklahoma) el 2 de mayo. En los meses de septiembre y octubre el grupo ofrecerá un total de 13 conciertos en Alemania, Francia, Portugal, España, Dinamarca, Holanda, Italia y Reino Unido.

Después de 13 años los fans españoles tendrán la oportunidad de disfrutar en directo de 'Sunday Bloody Sunday', 'With or Without you', 'Where the Streets Have No Name' y los temas del nuevo disco de la banda irlandesa, Songs of Experience, el 20 de septiembre en el WiZink Center de Madrid.

Las entradas para el concierto de Madrid se podrán adquirir a partir de las 10:00 horas del viernes 26 de enero a través de doctormusic.com, livenation.es y ticketmaster.es. El precio de las entradas oscilará entre los 35 euros y los 195 euros (gastos de distribución no incluidos). Se podrá adquirir un máximo 4 entradas por persona. También habrá disponibles Packs Vip para este concierto. Los usuarios de U2.com podrán acceder a una preventa desde el jueves 18 de enero a las 10:00 horas hasta el sábado 20 de enero a las 17:00 horas.

Además, aquellos que adquirieron el álbum 'Songs of Experience' mediante reserva previa en fnac.es antes del 30 de noviembre de 2017 en España, Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, Dinamarca, Italia, Irlanda y Holanda, serán elegibles para optar a una preventa, que se llevará a cabo desde el lunes 22 de enero a las 9:00 horas hasta el miércoles 24 de enero a las 17:00 horas. Esta preventa se realizará mediante un código que recibirán por e-mail, que tendrá un límite de 2 entradas por persona y estará sujeto a disponibilidad de existencias.