Adiós a Forges, el viñetista que retrató a todo un país

Antonio Fraguas de Pablo, 'Forges', histórico dibujante de El País fallecido este jueves a los 76 años por un cáncer de páncreas, retrató a diario durante medio siglo la política y la sociedad españolas con una mirada y un estilo que lo hicieron único.

Previamente, 'Forges' trabajó en Diario 16 y en el diario El Mundo, desde su fundación en 1989 hasta 1995.

El anuncio de su muerte desató una avalancha de reacciones por parte de compañeros, instituciones, medios de comunicación, políticos, deportistas y numerosos lectores admiradores de su obra.

Durante su larga trayectoria, Forges "plasmó con ternura e ironía la evolución de una sociedad que pasó del desarrollismo franquista de sus primeros dibujos al mundo hipertecnológico de hoy", resumió El País.

Su obra marcó tanto la sociedad española que llegó a imponer vocablos como "muslamen", recogidos ahora en el diccionario de la Real Academia Española. El viñetista diseccionó a los españoles durante décadas, mientras, a la vez, el éxito de sus dibujos logró configurar parte de su imaginario colectivo.

Abordó innumerables temas, como la corrupción política, la pobreza, los atentados islamistas, la crisis catalana o el feminismo. Su última viñeta, publicada este mismo jueves, aludía a la atonía del actual gobierno de Mariano Rajoy, con un personaje abatido que dice: "Esto del año político flácido es irreparable".

Su primera viñeta en El País - 1995

Cedida por EL PAÍS

También se mantenía atento a los conflictos olvidados, a los que dedicó numerosas viñetas. Una de ellas, muy elocuente, muestra a un hombre pasando frente a una pintada donde se lee "África, Níger, Malí, Ruanda...", y debajo un cartel que dice: "Atención, entra usted en zona de mirar para otro lado".

Igualmente era activo en redes sociales, y su cuenta @forges contaba con más de 520.000 seguidores en Twitter.

"Yo dibujo lo que me parece que está en ese momento de relevancia, y si no está de relevancia, a mí por lo menos me lo parece", explicaba Forges en una entrevista recuperada este jueves por El País.



Las distintas facetas de Forges. Flow Spain

Nacido en Madrid a los pocos años de finalizar la Guerra Civil, el 17 de enero de 1942, Forges era el segundo de una familia de nueve hermanos. Trabajó primero en el diario Pueblo, a partir de 1964, antes de colaborar con numerosas revistas satíricas cuyo auge fue favorecido por la transición española.



"Somos ruidosos"



El País reproduce una entrevista de Forges de cuando empezó a ilustrar sus páginas de Opinión en 1995, muy ilustrativa sobre su forma de ver España. "Somos un conjunto de pueblos bocazas. La cuenca mediterránea se distingue por eso. Somos ruidosos, charlatanes, largones, chamulleros y farfulladores. La fuerza se nos va por la boca por mucho que hinchemos las narices", dijo.