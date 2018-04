Once verbos que usamos mal en español

Hoy más que nunca disponemos de herramientas que nos ayudan a escribir correctamente. Existen multitud de programas y aplicaciones que permiten detectar errores gramaticales y ortográficos e incluso incoherencias en el texto. No obstante, no son ni mucho menos herramientas infalibles, por lo que es frecuente que se sigan colando errores en los textos escritos. Según los expertos, muchos de ellos se ven favorecidos por el cada vez mayor uso que se hace de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, donde la corrección ortográfica en ocasiones deja mucho que desear.

En cualquier caso, los errores lingüísticos no son ni mucho menos exclusivos del lenguaje escrito. Tanto a la hora de escribir como de hablar es frecuente encontrarse con incorrecciones. Muchas de ellas están relacionadas con el uso inadecuado de los verbos. En estas líneas, te contamos diez verbos que usamos mal en español, especialmente en lo que se refiere a su conjugación.

Andar. Muchos errores se refieren también a la conjugación de los verbos. En el caso de andar, el pretérito perfecto simple es 'anduve', por lo que utilizar la forma 'andé' es incorrecto.

Reducir. Los verbos terminados en '-ducir', como reducir, conducir y traducir, presentan formas irregulares en algunos tiempos de su conjugación; por ejemplo, redujo, no redució. En estos verbos, la ce final de la raíz pasa a ser jota en el pretérito perfecto simple de indicativo y en el imperfecto y futuro de subjuntivo. De esta forma, hay que decir que "redujiste la velocidad en el semáforo" y no "reduciste la velocidad en el semáforo".

Masticar y mascar. Aunque a menudo estos dos verbos se utilizan como sinónimos, en realidad no significan lo mismo. Mientras el primero se refiere exclusivamente a alimentos, el segundo no se refiere exclusivamente a comida, sino a cualquier cosa que se parta y triture con la dentadura. Así, una hoja de coca o un chicle no se mastica, sino que se masca.

El diccionario es la mejor herramienta para evitar errores lingüísticos. Foto: GettyImages

Constatar. Según Fundéu, este verbo se puede construir con un sujeto agente ("Juan constató") o de forma impersonal ("Se constata que"). En cambio, es incorrecto el uso frecuente que se hace con un sujeto inanimado ("Las cifras del paro constatan").

Degollar. Como 'contar', 'degollar' es un verbo irregular, por lo que lo correcto es decir degüella. En cambio, es un error decir o escribir "un terrorista degolla a un rehén".

Aumentar. Debemos conjugar este verbo en singular o plural dependiendo del sujeto con el que concuerde. En este sentido, la frase correcta debe ser "aumentan a tres los fallecidos en el accidente" o "aumenta a tres el número de fallecidos en el accidente".

Distender. Este verbo forma parte de la segunda conjugación. Sin embargo, no es extraño encontrar frases incorrectas del estilo "Putin quiere distendir las relaciones con EEUU". Lo correcto sería "Putin quiere distender las relaciones con EEUU".

Señalizar y señalar. Como masticar y mascar, estos dos verbos no son equivalentes. Así, señalizar se refiere según la RAE a "colocar, especialmente en las carreteras y otras vías de comunicación, señales que sirvan de guía a los usuarios", mientras que señalar es "poner o estampar señal en una cosa para darla a conocer o distinguirla de otra". De esta forma, no es correcto decir que "el árbitro señalizó penalti", sino que hay que decir que "el árbitro señaló penalti".

Divergir. Contrariamente al caso de distender, el verbo divergir pertenece a la tercera conjugación, de manera que es incorrecto utilizar la conjugación "diverger".

Prever. Este verbo está formado por el verbo ver y el prefijo pre. En ocasiones, como indica Fundéu, se mezclan los verbos prever y proveer, dando lugar a la creación del verbo preveer. De ahí que resulten formas incorrectas como preveyó o preveyendo en lugar de las correctas previó o previendo. Por la misma razón, es un error escribir que "preveemos que llueva", ya que lo correcto es "prevemos que llueva"

Satisfacer. Se trata de un verbo irregular que se debe conjugar como el verbo hacer. En este sentido, no debemos decir que "la propuesta satisfacerá a todos los directivos", sino que "la propuesta satisfará a todos los directivos".