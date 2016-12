Melero vence en el Freestyle de Gijón

Maikel Melero venció con autoridad en la Copa Liberbank de Gijón y cerró así una temporada brillante en la que se ha proclamado campeón de España, de Europa y del Mundo. La prueba, que contó con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, congregó a más de 4.000 personas en el Palacio de Deportes, que rozó el lleno. En las gradas se disfrutó al máximo, un año más, de las piruetas y trucos con las que los participantes hicieron las delicias de un público entregado.

El rugir de los motores abría la veda. Era el punto de partida a dos horas en el que el olor a gasolina se apoderó de la improvisada pista del Palacio. Con el salto de altura, se inició el particular pulso entre Melero y Bizouard, con el listón situado en los 6 metros. El francés erró a las primeras de cambio al igual que el belga Van den Putte. Lerena y Edu García también tiraban el listón poco después, dejando la victoria en manos de Xavi Dols o Melero, el gran favorito. "Jabato" vendió cara su derrota, pero no pudo superar los 8.25 metros que sí logró el manchego. El actual campeón del mundo llegó a volar hasta los 8.50 metros, adjudicándose el triunfo.

El segundo plato daba paso a las plegadas. Lerena "El Maky" abrió la prueba con una nota de 7.4, mientras que García obtuvo 7.6 y Dols subió hasta los 7.9. Van den Putte aumentó el nivel al 8.2 antes de la entrada en escena de Bizouard, que alcanzó los 8.5, exigiendo a Melero a realizar una gran plegada. No defraudó el albaceteño, que caldeaba el ambiente con sus saltos eléctricos y vencía con un 9.2 puntos.

Llegó la ronda de freestyle, de las más esperadas, y posteriormente el "best trick" ponía el colofón a la competición en la que más de 4.000 espectadores disfrutaron de las acrobacias.