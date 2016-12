Dudi comienza a ejercitarse al margen

Dudi comenzó ayer a ejercitarse aunque al margen del grupo, después de la luxación en el codo que sufrió hace veinte días en el partido ante el Condal en Noreña. "Todavía me queda mucho por delante. Tengo que recuperar flexibilidad, fortalecer los ligamentos que estaban tocados... Puedo correr, pero me quedan todavía unas semanas para poder unirme a mis compañeros", explicó el jugador. Y es que, según explica, cualquier golpe o caída puede provocar una nueva luxación mientras el brazo no recupere fuerzas.

Es el único jugador que sigue lesionado tras el descanso navideño, ya que el resto de molestias, muchas de ellas propias del último partido, desaparecieron con los días de descanso. De ahí que el entrenador quiera tener cuidado con los entrenamientos de esta semana, aunque "a los jugadores no les ha afectado el turrón", como afirmó Pablo Lago tras la sesión de trabajo de ayer.