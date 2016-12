La primera vuelta, al minuto

Pablo Lago ha contado con sus hombres de confianza para llevar al equipo al liderato, pero muchos han aportado también su grano de arena para que el Real Avilés terminara el año como campeón de la primera vuelta. Pablo Suárez, Pantiga, Nuño, Jorge Rodríguez, Marcos Torres, Dudi, Manu Blanco y Luismi han jugado más de mil minutos en esta primera vuelta de competición, pero Palazuelos, Álex García y Matías no se han quedado muy lejos, superando lo que serían diez partidos completos.

Pablo Suárez no puede dudar de que cuenta con la confianza máxima del entrenador. El jugador ha sido titular en los 19 partidos de liga y nunca ha sido sustituido, pero no es algo nuevo: "El año pasado con el Marino me quedé a las puertas del pleno, solo me perdí el último partido por sanción". Eso sí, duda que pueda repetirlo, porque en esta primera vuelta acumuló tres amarillas y, como él dice, "raro será que no caigan un par más".

El defensa no puede estar más contento: "Estoy contento con todo, ahora en el Avilés se está muy bien. Los nuevos gestores están cumpliendo, a nivel deportivo el míster está confiando en mí, lo estoy jugando todo, he aportado un gol, cosa que no es normal en mí, y, sobre todo, vamos primeros. No se puede pedir más". Aún así, destaca que sin sus compañeros no tendría sentido hablar de nada de esto.

La defensa del Real Avilés está clara, Pablo Suárez, Pantiga (1.620 minutos) y Nuño (1.489) son los que más minutos han jugado, y Manu Blanco (1.092) y Keko (639) se han repartido el cuarto puesto de la zaga (que en varias ocasiones contó solo con tres jugadores). "Quizás en los primeros partidos nos costó un poco, porque nos íbamos mucho arriba porque teníamos el balón, pero creo que poco a poco hemos ido solucionando el problema que se nos generó en la transición a defensa. Hemos conseguido cierta solidez defensiva que ayuda mucho", afirmó Pablo Suárez.

Tras los tres defensas que ocupan el podio del tiempo sobre el campo en liga, está el máximo goleador de la Tercera División, Jorge Rodríguez, con quince goles en los 1.459 minutos que ha jugado. Marcos Torres, que ha marcado cinco goles, Dudi y Luismi (un gol) completan la lista de los que superaron el millar de minutos. Todos ellos, y sus compañeros, han conseguido que el equipo sea el más regular de entre todos los equipos de la Tercera asturiana. "La regularidad es básica para ganar el campeonato, puntuar con los de arriba y los de abajo. Con los de abajo, no fallar, y con los de arriba hay que sacar los máximos puntos posibles y en ese segundo aspecto es en el que hemos fallado. En la segunda vuelta, les toca venir al Suárez Puerta y no podemos dejar escapar los tres puntos", explica el jugador.

"Firmo esta primera vuelta, que todos sigamos donde estamos y que el play-off sea lo que Dios quiera", comenta el lateral entre risas. Sabe que no será fácil, pero confía en el grupo que le rodea para que la segunda vuelta sea tan buena o mejor que la primera: "Normalmente el hacer grupo, el tener buena gente en el vestuario lleva a los buenos resultados, pero es que la situación que pasamos con lo que nos debía el club, necesitábamos refugiarnos en algo y lo que hicimos es refugiarnos en el grupo, en el trabajo y en las risas que nos echábamos en los entrenamientos".

Y es que ahora afirma que se podrán centrar únicamente en el fútbol, que es lo que han querido desde el principio. "Ahora con la piña que hemos echo y sin esa preocupación por la situación económica podemos hacer cosas muy buenas", sentencia el defensa blanquiazul.