El líder quiere más

El Unión Financiera vive estos días en una nube. El equipo ovetense acapara todas las miradas tras firmar una primera vuelta de la LEB Oro espectacular: trece victorias y tan solo cuatro derrotas les han colocado como líderes de la segunda competición en importancia del baloncesto español y les han dado el derecho a celebrar en Pumarín la Copa Princesa. Un título que se jugarán contra el San Pablo Inmobiliaria de Burgos el viernes 27 de enero.

Pero todo eso pertenece ya al pasado. Mañana (20.45 horas) juegan en Pumarín ante el Ourense el primer partido de la segunda vuelta. Ayer regresaron al trabajo con dos entrenamientos, uno por la mañana y otro por la tarde, con la consigna de dejar a un lado lo conseguido y pensar sólo en el siguiente reto. Así lo cuenta uno de los líderes del equipo, el base Dani Pérez, que está haciendo una de sus mejores temporadas: "Creo que estoy haciendo el mejor año de mi carrera por la regularidad que estoy teniendo, dando al equipo lo que necesita, pero que uno juegue así también depende de la gente que te rodea".

Dani Pérez reconoce que Carles Marco ya les avisó ayer de que aún queda mucho por hacer: "Ya nos dio un toque para que no nos relajemos". El base barcelonés apuesta por seguir haciendo lo mismo que hasta ahora: "El equipo está tranquilo, nos quedan diecisiete partidos, falta mucho, y lo bueno es que no estamos pensando en quedar campeones, ni nos marcamos ningún objetivo a largo plazo; en lo único que pensamos ahora es en el partido ante el Ourense". Eso sí, el momento vivido el pasado viernes en Pumarín tras la victoria (80-60) ante el Barcelona B es algo que recordarán siempre con cariño: "El ambiente que hubo, cómo estaba el pabellón, fue algo muy bonito. El premio para la afición y para el club era importante".

Héctor Galán, director general del club, también es consciente de que queda mucho y de que todavía no han ganado nada, aunque apuesta por disfrutar del momento y por darle la importancia que tiene a lo conseguido acabando la primera vuelta en la primera posición y clasificándose para la Copa Princesa: "Para nosotros todo lo que está pasando es muy importante, aparecer en todos los sitios, que te hagan caso donde no te lo hacían; todo eso es fundamental para el club en general, no sólo para el primer equipo, y le daremos la importancia que tienen con el tiempo", explica.

Para Galán son muchas las razones que están llevando al equipo a hacer tan buena campaña: "Hay muchas claves, se logró hacer un equipo con talento, pero una de las cosas más importantes es como Carles Marco ha conseguido que todos los jugadores se suban al carro. Además, las apuestas que hicimos nos han salido bien, se adaptaron rápido y encima han acompañado los resultados, que es muy importante, porque si no todo se pone en duda".

El director general no oculta que está "muy contento". "Me alegró por mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando muy duro. Todo esto es fantástico y lo que se ha conseguido hay que disfrutarlo". Una de las principales razones para disfrutar algo así es lo poco que dura: "Es lo bueno y lo malo del deporte, mañana tenemos otro examen y si no lo superas todo se enfría; así que también hay que saber disfrutar".

Todo va muy deprisa en una LEB Oro que no para. El Unión Financiera juega mañana en casa y el domingo en Logroño. Una velocidad que Dani Pérez celebra: "Cuando ganas quieres seguir jugando y si pierdes no tienes demasiado tiempo para pensar. Yo como jugador lo prefiero así", añade. Y para que la fiesta continúe Dani hace un llamamiento a la afición: "Queremos volver a ver lo del otro día ante el Barcelona B".