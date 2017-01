Voro acepta el reto de salvar al Valencia y Simeone dice que se queda

Cuatro partidos de la ida de los octavos de final de la Copa del Rey servirán para romper hoy el vacío de fútbol de alta competición en España. El Valencia-Celta, por la situación que vive el club valenciano tras la marcha de su entrenador, Prandelli, y el Las Palmas-Atlético de Madrid se perfilan como los duelos más atractivos para esta noche. Las eliminatorias estrella quedan para mañana (Real Madrid-Sevilla) y pasado (Athletic-Barcelona).

A diferencia de otras ocasiones, Voro no llega esta vez al banquillo del Valencia como puente para otro entrenador. El hasta ahora delegado del equipo afirmó ayer, en vísperas del partido frente al Celta, que cree que puede aportar soluciones a la trayectoria del equipo, al borde de los puestos de descenso en Liga. "Si no lo creyera, habría dicho que no desde el primer momento". Para el partido de hoy tendrá el inconveniente añadido de las lesiones de sus cuatro centrales.

Otro entrenador, Simeone, regresó de las vacaciones decidido a cortar los rumores sobre su posible abandono del banquillo del Atlético de Madrid. "Tengo contrato por un año más y evidentemente tanto los futbolistas como los hinchas me van a tener que seguir sosteniendo o soportando; una de las dos que quieran elegir", dijo Simeone en la rueda de prensa previa al partido de esta noche frente a Las Palmas en el estadio de Gran Canaria.