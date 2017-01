Chuchi: "Ante L'Entregu será un partido difícil"

El domingo Tuilla y L´Entregu se medirán en apasionante derbi de la Cuenca del Nalón en un El Candín que se espera que presente una gran entrada para presenciar el duelo entre dos equipos entrenados por dos técnicos que se respetan y que prevén un "encuentro muy disputado".

Chuchi Collado, entrenador del Tuilla, y Marcos Suárez, su homólogo de L´Entregu, mantienen una "gran relación" pero el domingo se medirán en un "partido que es vital para nosotros porque después tenemos dos salidas complicadas ante Marino y Ceares y si queremos seguir luchando en la zona alta no podemos dejar que se nos escape ni un solo punto en nuestro campo en toda la segunda vuelta".

Suárez es de la misma opinión que Collado "porque el partido será complicado. El Tuilla ha hecho una gran primera vuelta y en su campo son un conjunto muy difícil".

Ambos se lanzan flores porque para el mierense "L´Entregu es un equipo que juega muy bien al fútbol y que juega un esquema distinto al de los demás. En la primera vuelta ya nos ganaron y ahora no queremos que nos sorprendan otra vez". Por su parte el entreguín confesó que "el Tuilla es un muy bien equipo como lo demuestra su quinta plaza y sabemos que les ganamos pero eso no demuestra nada porque el partido del domingo será totalmente distinto al que jugamos en la primera vuelta".

En cuanto al apartado deportivo Marcos tendrá una baja sensible no sólo para el domingo sino para lo que resta de temporada. El central Toyos deja la disciplina de los de Nuevo Nalón al aceptar una oferta laboral fuera de la región. Una baja clave para Suárez pues el ex del Urraca era uno de los puntales defensivos del plantel. El club trabaja para cubrir esta baja que se une a la de Carlinos quien se fue al Condal y Suárez cuenta desde hace unos días con un jugador a prueba. Se trata del carrilero zurdo Juan Avendaño, un luanquín que militó en el Marino, Universidad de Oviedo y Navarro y que las tres últimas temporadas dipsutó la liga universitaria norteamericana. Todo hace indicar que el jugador acabará fichando por los rojiblancos aunque aún no estará para medirse al Tuilla.