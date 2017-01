El Praviano se consolida en la zona media

El Praviano ganó al Lugones con un tanto en los últimos instantes de cada una de las partes. El encuentro fue aburrido, lento, con poco ritmo y sin un dominador claro. La primera ocasión fue para el cuadro visitante por medio de un potente chut de Juan Steven que se fue desviado. Poco después lo probaría Chus con igual suerte. Poco a poco el Praviano se iba haciendo con la posesión y ganaba la batalla en el centro del campo. A un minuto del descanso, Luis Gutiérrez remataba con la derecha y batía a Pablo Herrero.

En la segunda mitad el Praviano salió enchufado y pronto se acercó a los dominios del meta blanquiazul con la intención de poner tierra de por medio en el marcador. Sin embargo, el gol no llegaba y esto daba esperanzas a un Lugones que no perdía la cara al partido pero que se encontraba espeso y no lograba crear peligro. El remate llegó en el 88 por medio de Morán tras finalizar un rápido contragolpe. Una de las especialidades del conjunto praviano.

Con este resultado el Praviano se asienta en la zona media de la tabla, con un colchón de siete puntos sobre los puestos de descenso. El Lugones, por su parte, sigue en puestos de descenso, a un punto de la salvación que marca ahora mismo el Siero.