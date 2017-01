Broche de oro para Cristiano

Como estaba previsto, "The Best" del fútbol mundial en 2016 es Cristiano Ronaldo. El delantero portugués completó en Zúrich el doblete oro-platino con la consecución del premio que concede a partir de este año FIFA, tras la separación del "Balón de Oro". Tras las votaciones de los capitanes y entrenadores de las selecciones, de un grupo de periodisrtas y de los aficionados a través de internet, Cristiano aventajó en ocho puntos a Leo Messi, mientras que el tercero, Griezmann, recibió el 7,5 de los votos.

Ronaldo recibió en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich un trofeo recubierto de platino que presenta una forma parecida a la del la Copa del Mundo diseñado por la artista croata Ana Barbic Katicic. "No tenía dudas", destacó Cristiano en declaraciones a la televisión del Real Madrid. Y añadió: "Algunos hicieron campaña contra mí tanto en el fútbol como fuera. Pero cuando lo mereces la gente lo reconoce".

En su discurso, tras recibir el trofeo de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Ronaldo se mostró agradecido con la gente más cercana, tanto su familia como a los compañeros que le ayudaron a lograr los títulos más importantes en 2016: "Es el premio que no tenía. Estoy encantado. Quiero agradecer a los jugadores de mi equipo, el Madrid, y al entrenador. También a los de la selección. A mi familia, a mis hermanos, a mi madre y a todo el personal de mi alrededor, al 100%. Quiero decirles que 2016 fue el mejor año de toda mi carrera. El año demostró que he cumplido las expectativas y he logrado todo lo que pude en los torneos. No tenía ninguna duda de que podía conseguirlos. Fue un año magnífico en cuanto a estos logros a nivel deportivo y personal. Quiero agradecer a todos los que me han votado, a los aficionados y los periodistas. No tengo más que decir porque los premios hablan por sí mismos".

Sergio Ramos, como capitán de la selección española, eligió por este orden a Cristiano, Messi e Iniesta, mientras que el nuevo seleccionador, Julen Lopetegui, alteró el orden: otorgó cinco puntos a Messi, tres a Cristiano y en tercer lugar a Ramos (un punto). Cristiano, capitán de Portugal, seleccionó a tres compañeros: Bale, Modric y Sergio Ramos.

Messi, como capitán de la albiceleste, también optó por tres compañeros del Barcelona: Luis Suárez, Neymar e Iniesta. Mientras, Dani Alves, capitán de Brasil, escogió a tres excompañeros: Messi, Neymar y Luis Suárez. El capitán de Croacia, Luka Modric, se decantó por Cristiano, Messi y Garerth Bale. También fue fiel a sus colores el colombiano James Rodríguez, que votó por este orden a sus compañeros Cristiano Ronaldo, Modric y Bale.

Su entrenador, Zinedine Zidane, superado en seis puntos (22,60 por 16,56) por Claudio Ranieri para el trofeo al mejor entrenador, declaró que "Cristiano es el mejor y lo demuestra siempre".